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中部最大扶輪嘉年華 台中市⺠廣場登場凝聚善的力量

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

由台中市政府與國際扶輪3461、3462兩地區共同規劃，以宣揚「扶輪打開機會」理念， 擴大舉辦的20-21年度扶輪日，今（21）日在台中市民廣場盛大登場，共有131社、超過2,000人參與。

今天活動現場，除了有各類世界冠軍的表演外，更有超過60家中部知名美⻝設攤，還有總價近40 萬元的好康摸彩，豐富精彩的活動內容，吸引大批⺠眾共襄盛舉。

台中市⻑盧秀燕特別到場，與3461地區總監劉禮修、3462地區總監葉惟堯，以及社員、⺠眾一同揭開活動序幕，大家一同宣示，要將台灣國際扶輪發揚至全世界，讓世界看見台灣。

盧秀燕表示，今年上半年因新冠肺炎疫情，大家的生活受到影響，但是在民間單位、政府和民眾共同努力防疫下，國內疫情逐漸趨緩後，開始恢復舉辦大型活動。感謝扶輪社友在防疫期間的協助，長期熱心公益，讓社會更祥和美好。

此次舉辦的扶輪日，目的在連結社會公益、宣揚扶輪形象，突破以往嘉年華的形式，將娛樂、公 益、美⻝集結於此；而活動亮點之一：全球最大 40x60公尺的「END POLIO NOW」旗幟， 象徵扶輪社在根除小兒麻痺領域的決心。

由台灣各項世界冠軍如氣球達人吳哲宇、知名魔術師陳日昇、街舞之光築夢者等，接力進行精彩表演，將活動氣氛帶至最高點。

而在會場內，還匯集超過60家中部知名美⻝，其中包含米其林指南名店：金悅軒、馨苑等；台中在地經典餐廳：好⻝慢慢、鹽與胡椒等，豐盛精緻的美⻝饗宴，讓人食指大動。

另外，這次透過扶輪社動員，凝聚善的力量，攜手多家知名品牌企業共同參與圓滿1+1活動，意即「你買一份，企業便捐出一份給弱勢團體」，消費同時達到職業服務與公益善舉兩項重要精神。

同時也配合台中市社會局指定的公益團體如華山基金會、街友關懷基金會等， 進行公益實物或現金捐贈，以創造更好、更美的社會。

疫情 盧秀燕

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