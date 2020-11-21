東元與華新麗華換股 寶佳要求提交股東會核決

東元與華新麗華昨（20）日宣布換股合作，這是繼今年初文曄與祥碩換股合作結盟後，第二宗引用公司法直接換股結盟案例。東元第一大股東寶佳資產昨晚發表聲明表示，換股合作案對公司影響重大，寶佳資產堅決反對任何影響股東權益行為，並強力主張此一股份交換合作案應提交股東會核決。

寶佳資產強調，東元與華新麗華進行股份交換案，必須增資以引進該特定人成為新股東，本質上形同私募增資，此一法條近年被少數公司濫用以稀釋外部股東持股，影響全體股東權益甚大，東元董事會及經營管理團隊不得不慎。

針對本次股份交換案的疑慮，寶佳資產身為東元持股逾26%的第一大股東，負有對東元各項經營策略及業務發展規劃的監督責任與義務，提醒參與決策的董事會成員，需善盡善良管理人責任，若有怠惰暨違反公司法及證券交易法相關法律責任，致傷及股東權益，寶佳資產保留所有法律追訴權。

寶佳資產指出，東元洽談與華新麗華換股合作，寶佳資產未獲諮詢、事前毫無所悉，且這項換股案成本及效益並無任何實際合理的財務業務資訊佐證，尤其17日東元剛開第3季法說會，竟隻字未提任何可能的策略合作遠景規畫，昨天的重大訊息除令所有投資人錯愕。