東元明年改選 與華新麗華聯盟有利拉攏外資

東元明年將全面改選，面對最大股東寶佳集團持股已達26.46%的威脅，東元除了已在今年股東會通過限縮董事席次外，此次東元新增華新麗華的奧援，明年東元董事改選，華新麗華和焦家將扮演關鍵助力，雙方未來若在業務上發揮合作效益，提高營運績效，有望進一步吸引持股30%的外資法人支持。

此次東元與華新麗華策略聯盟並達成換股，以華新持有東元8%股權，等於稀釋寶佳集團持股0.92%。東元在今年股東會，已經通過董事及獨董席次從現行15席下修為七至11席，預期寶佳將在明年東元改選中，取得至少二席董事席次。

日前東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到26.46%。寶佳集團仍為東元第一大股東。

此次東元與華新麗華策略聯盟，雙方均為國內電線電纜及馬達的龍頭廠，目前為上下游供應鏈，強強聯手，雙方均強調要由單一的零件供應商，組合成為解決方案的系統公司，爭取海內外的商機。