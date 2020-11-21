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東元結盟華新 將增資換股

經濟日報 / 記者張義宮陳美玲／台北報導
東元、華新昨晚召開重大訊息記者會，由東元發言人葉文中（左）、華新麗華幕僚長潘思如共同出席宣布合作案。記者陳美玲／攝影
東元、華新昨晚召開重大訊息記者會，由東元發言人葉文中（左）、華新麗華幕僚長潘思如共同出席宣布合作案。記者陳美玲／攝影

東元華新麗華昨（20）日晚間宣布以增資發行新股受讓對價方式，進行換股交易，換股比例為華新每1股換發東元0.83股，依東元20日收盤價29.55元，等於東元以溢價36%去換華新的股票。

由於東元明年股東會將全面改選，來勢洶洶的寶佳集團已取得東元逾26%股權，為最大股東，昨天東元無預警宣布與華新麗華策略聯盟換股，外界解讀東元藉引進「白衣騎士」力抗寶佳。

經此次換股後，東元持有華新6%、華新則持有東元8%股權，華新將成為東元第三大股東，換股基準日為2021年1月6日。東元集團會長黃茂雄昨晚表示，雙方策略聯盟換股是件好事，對彼此都有利，可以增進綜效。至於寶佳集團持股東元超過26%，位居第一大股東，他強調，東元是務實的公司，正派經營，會堅持努力下去。

東元及華新昨日晚間舉行重大訊息說明會，由東元發言人葉文中、華新幕僚長潘思如共同主持。雙方宣布策略聯盟方式，以增資換股建立長期合作，整合既有客戶資源，共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用，進行策略合作，離岸風電將是雙方合作的第一個事業領域。

華新麗華將以2億533萬2,690股，交換東元1億7,110萬3,730股，換股比率為華新1股換東元0.83股。依東元昨天盤價29.55元估計，此次換股價格為24.5元，相較華新麗華昨天收盤價18元，此次換股溢價36%；預計華新麗華、東元股本將分別增加20億元、17億元，資本額逾340億元、近214億元，雙方將是彼此前十大股東，寶佳在東元股權估將降至約23.9%。

至於事前是否知會第一大股東寶佳集團，葉文中表示，「基於公司治理的資訊一致性，及完全保密性，所有股東知道都是在宣布後的同一時間。」

葉文中表示，兩家上市公司在離岸風電方面，東元的變電站工程及相關機電產品的優勢，可與華新在電纜、電網之強項互補，提供更完整的解決方案，雙方合作可望成為離岸風電國產化的重要供應鏈廠商。

潘思如表示，現階段首要任務是聚焦在業務上合作，達成績效，雙方均是對方的前十大股東，但還沒有規劃到是否進入到彼此的董事會中。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

東元 華新麗華 股東會

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