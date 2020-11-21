義聯拓版圖 強攻飯店醫療

義聯集團版圖再進化，砸510億元投資。義聯集團昨（20）日宣告，斥資370億元的「義享天地」萬豪酒店12月25日試營運，2021年4月3日飯店與購物廣場全面開幕；另一方面，義聯集團成功取得屏東20餘公頃土地，將投資140億元興建醫療園區，預定2024年營運。

法人指出，義聯集團連續射出二箭，高達510億元的資金能量分別命中高雄、屏東的商業及醫療靶心，可有效帶動相關產業的區域供應鏈發展，集團主要投資法人燁興、燁輝以及燁聯等上市櫃公司大大受惠，發展前景看俏。

義聯旗下的高雄萬豪酒店將試營運的消息傳出後，撼動高雄商界，飯店以及百貨業神經緊繃，紛紛打聽細節，以傳做充分因應。

義享天地共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪。

投資「義享天地」的朕華、朕豪公司董事長張天吉昨天宣布，高雄萬豪酒店12月25日試營運，時尚廣場於2021年3月20日試賣，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕，年營業規模上看120億元。

義聯集團創辦人林義守表示，他可以有自信的說，全台灣像「義享天地」這麼有特色、這麼完整的商業空間幾乎絕無僅有，全館有10餘個主題餐廳，還有超大型宴會廳以及二個空中禮堂，與多功能宴席場所，可以同時容納7500人用餐。

另方面，超大貨梯可搭載整部汽車，未來世界級豪華超跑或房車，都可直接到高樓層景觀會場展示，期待更多國際級的會議展覽，可以在「義享天地」舉辦，吸引國際人潮蒞臨。