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義聯拓版圖 強攻飯店醫療

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
義聯集團事業版圖再躍進，圖為義聯創辦人林義守。記者林政鋒／攝影
義聯集團事業版圖再躍進，圖為義聯創辦人林義守。記者林政鋒／攝影

義聯集團版圖再進化，砸510億元投資。義聯集團昨（20）日宣告，斥資370億元的「義享天地」萬豪酒店12月25日試營運，2021年4月3日飯店與購物廣場全面開幕；另一方面，義聯集團成功取得屏東20餘公頃土地，將投資140億元興建醫療園區，預定2024年營運。

法人指出，義聯集團連續射出二箭，高達510億元的資金能量分別命中高雄、屏東的商業及醫療靶心，可有效帶動相關產業的區域供應鏈發展，集團主要投資法人燁興、燁輝以及燁聯等上市櫃公司大大受惠，發展前景看俏。

義聯旗下的高雄萬豪酒店將試營運的消息傳出後，撼動高雄商界，飯店以及百貨業神經緊繃，紛紛打聽細節，以傳做充分因應。

義享天地共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪。

投資「義享天地」的朕華、朕豪公司董事長張天吉昨天宣布，高雄萬豪酒店12月25日試營運，時尚廣場於2021年3月20日試賣，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕，年營業規模上看120億元。

義聯集團創辦人林義守表示，他可以有自信的說，全台灣像「義享天地」這麼有特色、這麼完整的商業空間幾乎絕無僅有，全館有10餘個主題餐廳，還有超大型宴會廳以及二個空中禮堂，與多功能宴席場所，可以同時容納7500人用餐。

另方面，超大貨梯可搭載整部汽車，未來世界級豪華超跑或房車，都可直接到高樓層景觀會場展示，期待更多國際級的會議展覽，可以在「義享天地」舉辦，吸引國際人潮蒞臨。

林義守說，為協助屏東發展醫療產業，11月簽約取得屏東麟洛約20餘公頃土地，將投資140億元開醫療園區，集團所屬三大醫療系統，包括義大醫院、義大癌治療醫院及大昌醫院，將傾力動員，協助完成屏東醫療園區的計畫，第一期可望在四年後的2024年完工啟用，屏東縣的醫療水平快速提升。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

林義守

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