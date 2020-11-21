好市多百萬遊艇名牌包 秒殺

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
好市多北台中店昨天開幕，現場展示民眾熱議已久、售價逾157萬元的遊艇。 記者黃仲裕／攝影
好市多北台中店昨天開幕，現場展示民眾熱議已久、售價逾157萬元的遊艇。 記者黃仲裕／攝影

量販店好市多（Costco）北台中店於昨（20）日正式開幕，也讓外界見識到台中有錢人的實力！據悉，首次開賣的百萬遊艇，一開賣就有民眾捧現金買下，而近60萬元的愛馬仕凱莉包、近10萬元的香奈兒包，開店後全都完售。

對於昨日的銷售狀況，好市多不願透露太多詳細內容，僅表示開店後，確實有賣出遊艇，但不能透露成交幾艘。

不過，好市多證實，愛馬仕凱莉包和香奈兒包全都完售，由於許多商品都是好市多第一次開賣，對於銷售狀況「是很滿意的」。

北台中店賣場銷售4,000多種品項，其中將近五成是進口商品，且有多項會員專屬服務創造市場差異化，推出許多限量獨家商品。

其中最具話題性的，就是法國設計波蘭製造的「七人座動力遊艇」，價格近158萬元，據悉，開店沒多久，就有民眾拿現金購買一艘，另一位民眾則以刷卡方式購買。

該店甚至還推出「Ford Ranger最高等級五人座皮卡車」，以及愛馬仕、香奈兒等高端精品包包，開店後，上述兩個高端精品包包全都銷售一空，讓外界見識到台中人的驚人消費實力。

此外，樂高迷必收藏的「Marvel Studios限量鋼鐵人頭像樂高積木」，瑞士知名PAMP鑄幣廠推出的「財富女神金條」等也都在民眾的必搶名單中。

好市多北台中店新賣場，總樓地板面積約13,680坪，賣場面積超過3,500坪，擁有地下1層、地上4層的配置，汽車位810格、機車位366格，是全台Costco分店中擁有最多汽車停車位的賣場，並設置車位在席系統，可讓會員快速找到車位。

北台中店旁還有中部地區首間Costco自助加油站，已於10月23日開幕，搭配COSTCO國泰世華聯名信用卡，能享3%多利金回饋的優惠。

好市多 遊艇 香奈兒

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