東元找華新當白衣騎士 強強聯手作出績效

東元面對第一大股東寶佳集團持股達26.46%，備感威脅。經過近一年來的布局，東元終於找到白衣騎士華新麗華，進行策略聯盟並達成換股，以華新持有東元8%股權而言，等於稀釋了寶佳集團持股0.92%；尤是其明年東元股東會，將全面改選董事，華新將可成為東元董事成員，增加新盟友。此次雙方強強聯手作出績效，更是東元爭取近三成外資支持的重要一帖藥。

東元在今年股東會，已經通過董事及獨董席次從現行15席下修為七至11席，預期寶佳將在明年改選中，獲得二席的董事席次，應該不是問題。但此次東元多了華新的奧援，加上雙方在業務上發揮效益，作出成績來，亦可讓一般股東、持股近30%的外資刮目相看，成為支持東元公司派的一方。

日前東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到26.46%。寶佳集團持續成為東元第一大股東。

法人認為，明年東元有全面董事改選、董事長到期改選，預期寶佳集團的發言權不容忽視。東元唯有業績上有更好的績效，一方面爭取寶佳集團的認同、支持之外，近三成持股東元的外資，更是重要的爭取對象。

此次東元、華新麗華的策略聯盟，是屬於強強聯手，在業務上有很大合作空調，雙方均強調要由單一的零件供應商，組合成為解決方案的系統公司，爭取海內外的商機。

特別是，共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用，商機十分龐大，也是台灣及全球發展趨勢。東元找到華新作為白衣騎士，效益不能只看持股多少而已，後續發展值得拭目以待。