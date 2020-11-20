東元：跟華新策略聯盟是件好事 對彼此都有利增進綜效

東元（1504）集團會長黃茂雄說：「東元跟華新麗華策略聯盟進行換股是件好事，對彼此都有利，可以增進綜效。」至於寶佳集團持股東元超過25%，位居第一大股東，他則強調，東元是務實的公司，正派經營，會堅持努力下去。

台灣兩家機電大廠東元宣布攜手華新麗華策略聯盟進行換股，東元持有華新6%、華新持有東元8%股權，將在明年元月完成換股，共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用，進行策略合作，拓展台灣、大陸及瞄向全球市場的商機。

東元及華新今（20日）晚在交易所舉行重訊記者會，由東元發言人葉文中、華新幕僚長潘思如共同主持。雙方宣布策略聯盟方式，以增資換股建立長期合作，整合既有客戶資源，加速事業發展，分享彼此業務合作所產生綜效，預期離岸風電將是雙方合作的第一個事業領域。

雙方將以增資發行新股方式，進行換股交易。華新將以205,332,690股，交換東元171,103,730股，換股比例約為華新每1股換發東元約0.83股。東元以約36%的溢價幅度取得華新的股份。華新成為東元第三大股東。

預計換股交易完成後，華新將持有東元約8%股權；東元則將持有華新麗華約6%股權。增資後，東元資本額將增加至213.88億元，華新則增加至340多億元。

至於是否事前知會寶佳集團，葉文中說：「基於公司治理的資訊一致性，及完全保密性，所有股東知道都是在宣布後的同一時間。」