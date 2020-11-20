東元結盟華新麗華 聯手攻海外市場

東元（1504）與華新麗華今（20）日晚間於證交所召開重大訊息記者會，宣布以增資發行新股受讓對價方式，進行換股交易，以深化業務策略聯盟之合作關係。東元董事長邱純枝表示，雙方未來發展方向都專注於再生能源、工業自動化、智慧化等範疇，因此策略聯盟不但著眼於核心業務的強強聯手，更看好未來攜手發展海外市場。

東元與華新麗華以增資發行新股方式進行換股交易，華新麗華將以205,332,690股，交換東元電機171,103,730股，換股比例約為華新麗華每1股換發東元電機約0.83股。預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8%股權，東元電機則將持有華新麗華約6%股權。

東元表示，雙方將聚焦在智慧化應用與新能源產業等領域，針對既有客戶資源整合，以互惠為基礎，建立長期合作關係、加速事業發展。尤其在離岸風電方面，東元的變電站工程及相關機電產品優勢，可與華新麗華在電纜、電網強項互補，提供更完整的解決方案，期望雙方合作成為離岸風電國產化的重要供應鏈廠商。

此外，華新麗華在美國業務包括太陽能電廠、智慧電網開發設計與維運，可與東元近期發展太陽能和風能的儲能系統（BESS）結合，以及智慧電網的監控系統，因此相當看好未來合作契機。

智慧製造方面，東元近年積極發展智慧工廠各項解決方案，擁有智慧產線建置經驗，符合華新麗華智能線纜工廠的需求。東元也指出，東元的器具、空調、配電設備、與工程服務可提供華新麗華在商貿、住宅，廠辦個案，或是國內外開發計劃，可望進一步整合雙方的客戶資源。

邱純枝表示，東元與華新麗華分別為馬達及電線電纜領域的領導廠商，兩家公司不僅有歷史合作的淵源和信任基礎，產業發展面向也有一定程度重疊性，更有不少的共同客戶，策略聯盟之後所產生的綜效和長期經營價值，有信心為公司帶來成長動能，為所有股東創造長期利益。

東元電機與華新麗華結緣已久，互信基礎深厚，在業務上也有長期合作關係。雙方都表示，本次合作案是著眼於彼此的發展願景，可以互相提攜，因此對於策略聯盟抱持樂觀，有信心為彼此帶來成長動能。