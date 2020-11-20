東元攜手華新麗華策略聯盟 以增資換股建立長期合作

東元（1504）與華新麗華今（20）晚於證交所召開重大訊息記者會，宣佈以增資發行新股受讓對價之方式，進行換股交易，以深化業務策略聯盟之合作關係。具體而言，未來雙方將聚焦在智慧化應用與新能源產業等領域，並且針對既有客戶資源整合，以互惠為基礎，建立長期合作關係，加速事業發展， 並提升雙方競爭力。

東元董事長邱純枝指出，東元與華新麗華未來發展方向都專注於再生能源、工業自動化、智慧化等範疇，因此策略聯盟不但著眼於核心業務的強強聯手，更看好未來攜手發展海外市場。

東元並且表示，兩家上市公司在離岸風電方面，東元的變電站工程及相關機電產品的優勢，可與華新麗華在電纜、電網之強項互補，提供更完整的解決方案，雙方合作可望成為離岸風電國產化的重要供應鏈廠商。

此外，華新麗華在美國公司的業務，包括太陽能電廠和智慧電網的開發設計與維運，擁有豐厚的實績，恰可結合東元近期發展太陽能和風能的儲能系統(BESS)，以及智慧電網的監控系統，因此，相當看好未來合作的契機。

至於在智慧製造的部分，東元近年積極發展智慧工廠各項解決方案，中壢電工自動化產線曾經獲得機械金質獎，豐富的智慧產線建置經驗，正符合華新麗華智能線纜工廠的需求。至於在雙方的客戶資源整合也有相當潛力，東元表示，舉例來說，東元的器具、空調、配電設備、與工程服務可提供華新麗華在商貿、住宅，廠辦個案或國內外的開發計劃。

雙方對本次的策略聯盟抱持樂觀，邱純枝強調，東元與華新麗華分別為馬達及電線電纜領域的領導廠商，兩家公司不僅有歷史合作的淵源和信任基礎，產業發展面向也有一定程度重疊性，更有不少的共同客戶，策略聯盟之後所產生的綜效和長期經營價值，有信心為公司帶來成長動能，並為所有股東創造長期利益。