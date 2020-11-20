快訊

台鐵鶯歌=桃園間驚傳死傷事故 雙向列車延誤

新冠疫苗買到了！陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

東元攜手華新麗華策略聯盟 以增資換股建立長期合作

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元電機領先DJSI新興市場競爭者，是今年唯一新入選「機電業」類別的企業。圖／業者提供
東元電機領先DJSI新興市場競爭者，是今年唯一新入選「機電業」類別的企業。圖／業者提供

東元（1504）與華新麗華今（20）晚於證交所召開重大訊息記者會，宣佈以增資發行新股受讓對價之方式，進行換股交易，以深化業務策略聯盟之合作關係。具體而言，未來雙方將聚焦在智慧化應用與新能源產業等領域，並且針對既有客戶資源整合，以互惠為基礎，建立長期合作關係，加速事業發展， 並提升雙方競爭力。

東元董事長邱純枝指出，東元與華新麗華未來發展方向都專注於再生能源、工業自動化、智慧化等範疇，因此策略聯盟不但著眼於核心業務的強強聯手，更看好未來攜手發展海外市場。

東元並且表示，兩家上市公司在離岸風電方面，東元的變電站工程及相關機電產品的優勢，可與華新麗華在電纜、電網之強項互補，提供更完整的解決方案，雙方合作可望成為離岸風電國產化的重要供應鏈廠商。

此外，華新麗華在美國公司的業務，包括太陽能電廠和智慧電網的開發設計與維運，擁有豐厚的實績，恰可結合東元近期發展太陽能和風能的儲能系統(BESS)，以及智慧電網的監控系統，因此，相當看好未來合作的契機。

至於在智慧製造的部分，東元近年積極發展智慧工廠各項解決方案，中壢電工自動化產線曾經獲得機械金質獎，豐富的智慧產線建置經驗，正符合華新麗華智能線纜工廠的需求。至於在雙方的客戶資源整合也有相當潛力，東元表示，舉例來說，東元的器具、空調、配電設備、與工程服務可提供華新麗華在商貿、住宅，廠辦個案或國內外的開發計劃。

雙方對本次的策略聯盟抱持樂觀，邱純枝強調，東元與華新麗華分別為馬達及電線電纜領域的領導廠商，兩家公司不僅有歷史合作的淵源和信任基礎，產業發展面向也有一定程度重疊性，更有不少的共同客戶，策略聯盟之後所產生的綜效和長期經營價值，有信心為公司帶來成長動能，並為所有股東創造長期利益。

華新麗華 東元 太陽能電廠

延伸閱讀

壓制寶佳？華新與東元換股合作 攻智慧電網、新能源

東元與華新策略聯盟換股 深化長期夥伴關係

力抗寶佳、引進白衣騎士？東元宣布結盟華新

東元 在陸營收可望成長

相關新聞

印尼零付費政策協商有進展？勞動部：幕僚作業進行中

勵馨基金會今舉辦「台灣看護移工勞動權益及長期照顧制度永續性論壇」，駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任Faj...

王品股價站穩百元大關 公司續加碼「月月抽股票」活動

王品（2727）近期股價漲勢驚人，並持續站穩百元大關。不過，不用急著買進股票，王品直接送給你！王品表示，響應政府振興政策...

高雄萬豪酒店12月25日試營運 2021年4月3日全面開幕

義聯集團20日正式宣告，斥資370億元的「義享天地」萬豪酒店12月25日試營運，2021年4月3日飯店與購物廣場全面開幕...

王品股價創2.5年新高免買進 用餐就抽股票！

王品（2727）股價持續開高，今（20）日以118元坐收，站穩百元大關，但不用急著買進股票，王品直接送給你。

亞太旅行協會發布「疫情後復甦線上旅遊平台角色」報告

根據亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association, PATA）最新發布的報告「疫情後復甦...

2021走在旅遊潮流最前端！業者揭密「五大新興旅遊」

隨著2020年即將進入尾聲，不少旅人已開始摩拳擦掌，關注起2021年行事曆的排假攻略，為明年制定旅遊計畫。為此，全球線上...

達爾膚大陸引進新合作夥伴報喜？股價飆漲逾8%

達爾膚（6523）去年與大陸合作夥伴合資成立江蘇達爾膚，並委由該公司負責達爾膚在大陸地區的銷售，不過，雙方合作僅一年的時...

陽明旗下1.1萬TEU「共明輪」貨櫃輪 首航高雄港

陽明海運（2609）新造船11,000TEU(20呎標準貨櫃單位)級大型貨櫃輪巴拿馬籍「共明輪」貨櫃輪（M/V YM T...

【風電入侵／下】白眉燕鷗好不容易回來 北方三島又遇生態危機

風電業者要在北方三島海域開發風場，引發漁業界、學界震驚，除了當地是重要漁場，三島中的花瓶嶼和棉花嶼，更已被農委會畫為野生動物保護區。基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說...

「麗娜輪」啟航搶攻國旅跳島旅行大餅 今日試營運

往返安平－澎湖的海上直航終於回來了，「麗娜輪」今（20）日於台南安平港帶領500多位旅客啟航，前往海洋的故鄉澎湖進行三天...

賣鍋商買油出包恐賠10億 凱羿會成為下一個康友？

「本公司今年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，以及輕質循環油採購銷售合約之或有負債，使公司已蒙受鉅額損失6,790萬元，以及可能承擔鉅額違約金約10億元。」國際直銷商凱羿17日晚上無預警在證交所召開重大訊息說明會，發言人突然宣布這個消息，震驚市場。

momo雙11進帳30億 電商大廝殺為何它勝出？

一年一度的雙11，對消費者是搶優惠的時候；對電商平台來說，則是年度總驗收的大事。

熱門新聞

28元不是頂？外資2021年預測 赫見台幣「驚天價」

「覺得不需要」35歲沒信用卡她說出唯一困擾...網：還不是麻煩別人

「國泰金是金城武」 謝金河：幾乎所有金融股都是

記憶體明年市況先下後上 南亞科、旺宏領先創波段新高

寶成看見春燕 無薪假提前取消

台幣狂漲傳央行盼壽險幫買美元 業者：盼兩部會協調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。