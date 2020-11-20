經濟部次長林全能參訪東台 關注智慧製造產線發展

經濟部次長林全能今（20）日參訪東台精機（4526）路科總部，主要關注東台在「智慧機械產業領航計畫」的彈性智慧製造產線，以及未來發展規劃。

東台集團董事長嚴瑞雄陪同參觀工廠產線時，亦向林全能呈現東台在智慧製造領域提供各式解決方案的能量。他說，智慧製造產線主要應用於智慧機械解決方案，協助航太、金屬運具等重點產業轉型為智慧製造。

嚴瑞雄強調，以東台多年在工具機開發設計的經驗，成功攜手國內機車大廠，以製造需求建置相關設備整合產線，並以自動化為基礎，運用物聯網、智慧機器人、巨量資料及精實管理等技術，推動智慧製造及服務聯網系統。

另外，嚴瑞雄也向林全能介紹東台精機與東捷科技在電路板與半導體的研發技術與實際案例，讓林全能留下深刻印象，並給予相當肯定。

東台的電子設備事業處主要專精於PCB及半導體產業，其CO2雷射加工機產品，廣泛應用在半導體先進3D封裝及雕刻應用，並已導入世界各大廠。而CO2/UV複合雷射加工機，具有雙雷射光源加工系統，可達成客戶多樣化加工需求，並提高產能。

另因應高階5G應用，東台提供高階單軸對鑽機，對應超厚板材及超高孔深比的加工需求。而東捷專精於面板、半導體、物流與LED產業，更是I AOI檢測與雷射修補專家，在雷射領域耕耘多年，且在面板雷射修補的市占率過半。近年更斥資上億元打造占地500坪的雷射試作中心，擁有16個雷射與檢測平台，包含皮秒和飛秒雷射，與客戶一同開發新產品或新製程所需尖端設備，舉凡玻璃載板的切割，與因應近期5G所需的微鑽孔技術，東捷均已成功開發。

此外，東捷也長期和工研院雷射與積層製造科技中心策略合作，持續精進其雷射技術，幫客戶打造最符合其需求的雷射機台。預計12月舉辦的東台與東捷法人說明會，將對兩家公司的未來發展與策略，進行完整的說明介紹。