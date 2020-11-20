印尼零付費政策協商有進展？勞動部：幕僚作業進行中

勵馨基金會今舉辦「台灣看護移工勞動權益及長期照顧制度永續性論壇」，駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任Fajar Nuradi（張春亮）會後受訪表示，台印雙方近期將依照備忘錄內容，開始著手籌辦論壇；勞動部政次王安邦也證實，雙邊論壇前置的工作會議雖尚未正式召開，但幕僚作業已在進行中。

Fajar Nuradi致詞時表示，印尼與台灣自2011年通過瞭解備忘錄(MOU)，約定每年定期舉行對話機制，建立協商論壇和聯合工作組。他也指出，因工作過量和工時過長，或遭到雇主肢體、語言暴力或終止僱用等威脅，導致越來越多印尼移工逃跑或非法居留，進一步引發更多問題，希望印尼和台灣能透過備忘錄，加強討論空間，基於對人權和法律，保護在台印尼移工。

由於印尼即將於明年元旦實施印尼移工零付費政策，改由雇主負擔移工訓練費、證件費、來回機票等11項費用，預估雇主會多付7萬元到10萬元不等，引發台灣雇主強烈抗議，Fajar Nuradi會後受訪時重申，零付費是印尼政府為了保護印尼公民權益的政策，非單單針對台灣，近期台印雙方也會依照備忘錄規定，開始著手進行論壇，並在會中討論、溝通該政策。

Fajar Nuradi說，印尼中央政府的政策不會改變，駐台北印尼經濟貿易代表處僅為政策的執行者，肯定要執行。

王安邦強調，針對印尼的零付費政策，雙方勢必要協商、討論，我國除再發文要求印尼政府提供收費細項及說明，同時也要求印方與我方展開協商。

王安邦說，雙邊論壇前，會先有一個工作會議的形式，確定協商內容、主題、雙邊協商層級等事項，目前工作會議還未正式召開，但據他所知，幕僚作業已在進行中，就勞動部立場「希望越快開越好。」

王安邦進一步表示，由於印尼是針對所有印尼移工輸出國家全面性實施零付費政策，我們也持續觀察其他國家態度，同時準備應變措施，因目前議題還不夠精準，如移工交通費、行政規費等要求台灣雇主負擔，讓人難以理解，由於很多細節都還不夠清楚，「我認為這個議題有談的空間。」

假設最後協商破局，勞動部是否態度強硬，凍結印尼移工輸入？王安邦說，此時講這個還太早，協商前不宜先畫一條線，但他提及，勞動部會持續透過外交部協助，開拓移工來源國，增加雇主選擇。