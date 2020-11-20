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法人樂觀看待美律營運 訂單可到明年上半年

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

市場傳出，美律 （2439）美系品牌客戶明年的電競耳機訂單，遭同業搶單，據媒體報導，總裁黃朝豊對此回應，確實部分客戶有重疊，不過美律代工高階產品，與同業並不相同。

黃朝豊表示，公司策略就是用技術品質吸引客戶，並聚焦中高階產品，為提升市場競爭力，因應國際趨勢已在越南建廠，該廠區主要接非中國客戶訂單，加上製造成本具有競爭力，看好越南廠未來三年產值，將占整體集團 25%。

法人則表示，展望2021年，美律的TWS將維持成長趨勢，營運能見度甚至可到明年上半年，包含遊戲廠的新機種、陸系客戶訂單等，其中陸系客戶將有新導入SIP封裝的TWS產品，預期將於明年上半年上市，除此之外亦有數案正在洽談中。

美律 越南 電競

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