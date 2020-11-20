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開發金控為藝術創生 龐畢度美學紮根偏鄉

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中華開發文教基金會執行長楊秀娟(後排左二起)、開發金控副總經理張立荃推動龐畢度課程，為國內藝術播種。記者宋健生/攝影
中華開發文教基金會執行長楊秀娟(後排左二起)、開發金控副總經理張立荃推動龐畢度課程，為國內藝術播種。記者宋健生/攝影

中華開發金控稟持「藝術創生、開發育苗」的宗旨，為台灣學童種下美學藝術種子，自11月18日至20日與聯合數位文創攜手赴嘉義、雲林、台中舉辦為期三天的「巴黎龐畢度-哇！馬戲團」行動藝術美學活動。

這項藝術美學活動，今(20)日在台中西屯國小登場。中華開發金控副總經理張立荃表示，希望透過龐畢度行動藝術課程，讓偏鄉學童能夠接受國際級美學啟蒙，播下藝術種子。

中華開發多年來不斷為國內文創藝術紮根，對於具有藝術天份的學生栽培不遺餘力。張立荃說，除了已經展露頭角的人才培育外，在偏鄉仍有不少具藝術天份的孩童因為資源不足而被埋沒，非常可惜。

此次中華開發文教基金會攜手聯合數位文創引進龐畢度藝術課程，以動態美學的新穎教學方式，將美學創作融入生活體驗，讓學童在不自覺中獲得藝術啟蒙，與中華開發為藝術紮根的理念不謀而合。

開發金控近年透過中華開發文教基金會以「我們班的小飛象」與「技藝職能獎學金」，協助具備技藝潛力的學子踏實築夢。

此次活動參與學校包括嘉義溪口國小、雲林大興國小及台中西屯國小。大興國小全校學生共計26人全數參與此次活動，課後並在田野間落實課程所學。

大興國小校長陳盈儒表示，偏鄉小學資源匱乏，此次能夠接觸到龐畢度美學課程，為學童注入新的能量，讓她非常感動，希望企業能夠持續關注偏鄉學童教育，讓這些璞玉不被埋沒。

聯合數位文創表示，「哇！馬戲團」是由動態雕塑大師─亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)所設計的藝術教育課程，考爾德認為，對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。

開發金控 偏鄉 文創

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