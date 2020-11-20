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王品股價站穩百元大關 公司續加碼「月月抽股票」活動

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品（2727）近期股價漲勢驚人，並持續站穩百元大關。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
王品（2727）近期股價漲勢驚人，並持續站穩百元大關。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

王品（2727）近期股價漲勢驚人，並持續站穩百元大關。不過，不用急著買進股票，王品直接送給你！王品表示，響應政府振興政策，推出兩波活動，並加碼業界最狂「月月抽股票」，從9月開始，每月皆送出王品股票一張等值現金（以抽獎當日收盤價現金交付），隨著股價持續走高，12月9日將迎來第四次抽獎，3名被抽中的幸運消費者，有機會獲得超過10萬元以上的現金。

王品加碼業界最狂「月月抽股票」，從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品股票一張的等值現金，已於9月8日、10月7日、11月12日各抽出3位幸運兒，這期間王品股價收盤價也一路從73.6元、76.9元，飆高至95.4元。隨著股價持續走高，獎金可望破10萬。王品表示，12月9日、2021年1月還有兩次機會，抽中王品股票等值現金。此外，另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，共計送出近250萬元好禮。

此外，王品「振興五倍送 滿200元送1000元」活動至11月30日止（兌換日可使用到12月20日），期間到王品集團旗下21品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，贈送百元面額「王品振興分享券」10張。下次單筆消費滿500元可折抵一張，消費滿1000元可抵兩張，以此類推。

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王品集團 金可 元大

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