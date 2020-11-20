高雄萬豪酒店12月25日試營運 2021年4月3日全面開幕

義聯集團20日正式宣告，斥資370億元的「義享天地」萬豪酒店12月25日試營運，2021年4月3日飯店與購物廣場全面開幕。消息傳出後，撼動高雄商界。飯店以及百貨業神經緊繃，紛紛打聽細節，以做充分因應。

義享天地共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪。

投資「義享天地」的朕華、朕豪公司董事長張天吉20日宣布，高雄萬豪酒店12月25日試營運，時尚廣場於2021年3月20日試賣，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕，年營業規模上看120億元。

義聯集團創辦人林義守表示，他可以有自信的說，全台灣像「義享天地」這麼有特色、這麼完整的商業空間幾乎絕無僅有，全館有10餘個主題餐廳，還有超大型宴會廳以及二個空中禮堂，與多功能宴席場所，可以同時容納7500人用餐。