王品股價創2.5年新高免買進 用餐就抽股票！

王品（2727）股價持續開高，今（20）日以118元坐收，站穩百元大關，但不用急著買進股票，王品直接送給你。

響應政府振興政策，王品推出兩波活動，並加碼業界最狂「月月抽股票」，於9/8、10/7、11/12日各抽出3位幸運兒，送出王品股票一張等值現金(以抽獎當日收盤價現金交付)，收盤價從$73.6元、$76.9元，飆高至$95.4元。

隨著股價持續走高，12/9日將迎來第四次抽獎，3名被抽中的幸運消費者，有機會獲得超過10萬元以上的現金。

王品「振興五倍送 滿$200送$1000」活動至11/30日止(兌換日可使用到12/20日)，期間到王品集團旗下21品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，贈送百元面額「王品振興分享券」10張。下次單筆消費滿500元可折抵一張，消費滿1000元可抵兩張，以此類推。並加碼業界最狂「月月抽股票」，從每月兌換名單中抽出三位幸運兒，頭獎送出王品(2727)股票一張的等值現金，隨著王品股價持續攀升，獎品價值也越來越吸引人，連帶刺激了消費意願，12/9日、2021年1月還有兩次機會，抽中王品股票等迎來年末餐飲旺季，王品旗下各品牌推出多重優惠，搭配「振興五倍送 滿$200送$1000」活動，以及加碼「月月抽股票」刺激消費意願，法人表示，將樂觀看待王品第四季業績表現。