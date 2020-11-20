亞太旅行協會發布「疫情後復甦線上旅遊平台角色」報告

根據亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association, PATA）最新發布的報告「疫情後復甦，線上旅遊平台角色」，後疫情時代，全球及亞太地區的線上旅遊平台扮演著十分重要的角色，產業數位化和創新更是中小型旅宿業者能否度過此波疫情的關鍵因素。

報告中也發現有越來越多的中小企業業者體認到數據分析以及全球行銷能力的必要性，以及如何善用科技來加速產業復甦，旅宿業者也紛紛向政府提出和線上旅遊平台合作的訴求，透過數據分析和平台科技來優化營運和擬定精準行銷方案，才得以在疫情下維持營運，展望2021年旅遊業復甦。

此份報告由亞太旅行協會（PATA）主導，加拿大Twenty31 Consulting 公司進行研究調查以及由數位旅遊平台Agoda提供相關數據，並在今年的世界旅遊交易會 (World Travel Market) 上發布。疫情不斷變化，大幅改變了人們挑選旅遊目的地和旅行的方式。

報告指出，亞太區域已有部分政府和線上旅遊平台共同合作，推動中小型旅宿和旅遊業者走向數位化，包含提供平台整合服務及數據分析。中小型旅宿業者可透過線上旅遊平台，壓低「由上而下」的投資成本，有效利用線上平台的收款功能、客戶服務和行銷活動來優化營運流程。

此外，線上旅遊平台提供的服務不受地域限制，能有效帶動第二、三線城市的旅遊產業發展。報告中一名泰國中小企業業者表示：「線上旅遊平台並不只是協助我們接獲訂單，也提供其他支援及服務，幫助我們調整經營模式、提升訂單量。」。

亞太旅行協會的執行長Dr. Mario Hardy表示：「線上旅遊平台在旅遊業復甦的過程中扮演了關鍵角色，為適應產業現況並強化企業決勝力，中小企業受惠於平台技術，積極朝數位化邁進，我們認為只要政府和私人企業攜手合作，旅遊產業一定會復甦，中小企業業者也不斷地提出訴求，希望能和線上旅遊平台像是Agoda等夥伴合作；此外，我們也希望能更深入地探討亞太地區未來的觀光旅遊產業發展，找出永續經營且適合所有業者的方案。」

除了提升訂單量，線上旅遊平台也透過數據分析讓中小企業掌握不斷變動的旅遊產業動態，進而積極應變改善經營模式。數據的應用包括元搜尋（meta-search）、機器學習、人工智慧、產品多樣化及平台集中管理，報告中一名新加坡中小企業業者也表示：「線上旅遊平台正使用AI人工智慧為旅客提供個人化推薦，讓中小企業能將合適的產品及服務推薦給潛在顧客，進而提高投資報酬率。」

Agoda董事總經理Greg Wong也分享：「這份報告顯示中小企業如何透過Agoda等線上旅遊平台，享受科技帶來的優勢，精準觸及遠在世界各地的旅客。Agoda也協助中小企業業者參加一些由亞洲政府主導的合作方案，讓中小企業在旅遊產業受疫情重創之際，取得有效協助。」