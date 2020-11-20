2021走在旅遊潮流最前端！業者揭密「五大新興旅遊」

隨著2020年即將進入尾聲，不少旅人已開始摩拳擦掌，關注起2021年行事曆的排假攻略，為明年制定旅遊計畫。為此，全球線上訂房領導品牌Booking.com，根據近期調查數據公佈「2021年五大新興旅遊類型」，包括個人獨遊、奢華放鬆之旅等，並分別推薦合適的國內住宿，盼激發旅客的旅遊靈感及創新動力，讓旅客能藉此安排出最適合自己的旅程。

新興旅遊類型1／尋找自我的單人旅行

根據Booking.com的統計，在疫情前只有18%台灣受訪者計畫獨自出遊，而現在則有36%的人表示將來會規畫單人旅行；更有45%的旅客表示，希望未來能透過更多旅行，以彌補2020年沒能實現的旅程。

可以預期在2021年，獨自出遊的風氣將更加興盛。為方便旅人規劃一趟永生難忘的單人旅行，Booking.com推薦位在「花蓮」的「洄瀾窩青年旅舍」，讓獨自出遊的旅客也能盡情探索台灣壯闊美景。

新興旅遊類型2／釋放壓力的奢華放鬆之旅

根據Booking.com調查，有47%的台灣旅客表示未來不會再將旅行視為理所當然的事。目前雖只有16%的台灣人正在規劃奢華體驗行程（如：Villa、五星級飯店），但大多數的台灣旅人（63%）都表示想在2021年來一趟極致放鬆之旅，一解今年的緊繃情緒。Booking.com推薦「彰化」的「鹿港永樂酒店」，讓住客可以不用走出飯店便能盡享飯店內的多樣化設施。

新興旅遊類型3／突破「社交泡泡」的友誼之旅

2020年有許多旅客礙於疫情緣故只能與朋友保持距離，也因此台灣有65%的旅客表示，希望在未來能藉由一起規劃的旅程來跟親友維繫感情，更有41%的旅客表示，即使和親朋好友身在不同地方，聊天聊到旅行也將是大家想再次出遊的誘因。Booking.com推薦位在「台北」且有附設酒吧的「賦樂旅居」，讓久久才能見面的旅人暢聊一整晚。

新興旅遊類型4 ／小而美的週末輕旅行

許多遊客擔心未來的旅遊計畫會再次受阻，因此短期的輕旅行逐漸受到歡迎。相較於 2019年，現在過半數（53%）的台灣旅客想在2021年規劃天數較短的旅行，以減低期待落空的風險。其中也有27%的台灣人表示，在旅遊限制鬆綁後，比較想先規劃週末小旅行。

Booking.com推薦位在「宜蘭」的「礁溪寒沐酒店」，讓旅人僅需短短的距離便可抵達礁溪，享受飯店內溫泉等豐富設施。

新興旅遊類型5／振奮精神的美食之旅