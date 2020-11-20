達爾膚大陸引進新合作夥伴報喜？股價飆漲逾8%

達爾膚（6523）去年與大陸合作夥伴合資成立江蘇達爾膚，並委由該公司負責達爾膚在大陸地區的銷售，不過，雙方合作僅一年的時間，就因成效不如預期宣告拆夥。達爾膚目前已找到新的大陸合作商，雙方並將展開新的合作模式。此外，也共同成立新公司Yuyuan Global，由達爾膚持股10%。達爾膚今天股價振翅向上，盤中來到73.4元，漲幅逾8%。

達爾膚表示，由於和先前的大陸策略夥伴理念不同，不希望產品僅是流於在通路做價格上的操作，因此雙方僅合作一年就宣告破局。公司近期將宣布新的合作夥伴和未來合作模式，包括實體通路和電商都會有著墨。

達爾膚表示，今年因更換大陸合作夥伴，大陸區雙11檔期公司並未投入過多資源，預期會不如去年同期，但台灣部份雙11業績表現亮眼，較去年成長超過10%。主要是今年主打商品銷售表現強眼，加上和電商的關係緊密，推升檔期業績。

達爾膚今年營運表現亦頗亮眼，第3季財報，合併營收2.31億元、營業利益9,041萬元、稅後淨利6,872萬元、EPS1.53元。累計前三季營收5.55億元，EPS2.96元，較去年同期成長20%。

達爾膚表示，第三季營收2.31億元，年減12.9%，若扣除大陸轉投資公司營收不併入合併的影響，營收已呈正成長表現，在毛利率提升以及費用控管得宜之下，稅後淨利6,872萬元，每股純益1.53元，創下近三年來單季歷史次高的紀錄。