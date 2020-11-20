永齡基金會落實預防醫學 打造社區微型健康管理中心

永齡健康基金會秉持「捍衛人的健康、對抗癌症、落實企業社會責任」宗旨，自2018年起推出「社區健康關懷專案」，在便利商店建置一百座智慧健康量測站「H2U健康ATM」，如今公益服務進入第三年，採智慧量測的機台功能含括血壓、脈搏、體重、BMI、體脂肪、肌肉率、基礎代謝率、體溫、壓力、情緒、活力年齡等，對應可演算出12筆相關的生理數據，民眾可透過雲端存取個人歷史量測資料，掌握個人量測資料，建立屬於個人的健康資料庫，迄今累積超過五百萬筆量測數據，對此，健保署更主動邀請「H2U健康ATM」參與2019年智慧城市展以及APEC醫療資訊分享國際研討會，展示智慧城市中的健康促進示範場域。

以「共享式健康整合服務」為出發點，永齡健康基金會選在高人流量的便利商店佈置H2U健康ATM，而智慧量測機台最大的突破就是「手握式體脂計」，民眾不需脫鞋脫襪，只要坐著用雙手握住量測儀器，即可輕鬆量測出體脂率、基礎代謝率、肌肉率以及體態等四項生理數據，對於正在進行體重管理的民眾是一大福音。此外，在「壓力感測」功能上，因應上班族工作壓力大與生活步調緊湊，民眾量測後可得知當下壓力、情緒以及活力年齡等指數，適時調適情緒、緩和生活步調，重新重視個人的心理健康。

從使用頻率與狀態可發現，建置在雙北、桃園、高雄等都會區的H2U健康ATM，使用高峰皆落在上班日晚間六點到九點，且以25~45歲的上班男女最多，50歲以上的高齡族群，則是以日間使用為主，這對國家高血壓年輕化，希望定期量血壓人口向下延伸的防治照護有很大幫助。此外，自去年起，永齡近一步將活動推廣到關心國家的幼苗－「國小和國中的學童的健康發展」，與高雄小港醫院合作，鼓勵當地的國中小學童每天就近到超商量測，掌握自己的生理狀況，並依學童體重狀況，由小港醫院提供醫師、營養師等專家團隊進行主動追蹤，讓每個家庭都能重視彼此的健康狀態，投入更多資源在預防醫學上。此專案亦獲得高雄教育局的認同，鼓勵應用智慧科技方式來提升學童健康生活。

永齡基金會已為全台社區樹立創新模式健康管理典範，而提升大眾預防醫學與健康意識的工作將持續進行，基金會將提供更優質的平台與服務，陸續導入更多的企業職場、社區鄰里、學校機構等多元場域，為企業員工、社會大眾、廣大學子創造更佳的健康體驗環境。