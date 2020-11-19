總太宣布總銷130億元「心之所向」造鎮案明年初進場

房產專家張金鶚退休出了新書《住房自由的人生》，總結過去三十年的研究及房市觀察，去年他購入人生的第四屋安享晚年，當時市場上瘋傳，連「空頭總司令」都開始買房，是否房市將回春？他不改作風地打臉，「自己換房是為了退休生活，與景氣何干？」

2020-11-19 15:37