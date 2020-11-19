總太宣布總銷130億元「心之所向」造鎮案明年初進場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

總太地產（3056）今（19）日召開法說會，董事長翁毓羚表示，看好明年房市，總太在台中市北屯太原段規劃總銷達130億元的造鎮案「心之所向」，昨天已通過都審，可望於明年第1季取得建照，進場銷售。

總太近二年累計投入74億元在中部地區獵地，目前手中庫存土地超過1.51萬坪，。針對後續推案規劃，翁毓羚說，除了「心之所向」，今年分別以19億元、15億元購入北屯鑫新平段、西屯文商段兩塊土地，最快也將在明年第1、2季陸續取得建照。

總太第3季後喜迎北屯「總太2020」交屋潮，以及「總太聚作」完銷，加上法說題材助攻，今天股價一度衝上40.8元，創波段新高，盤終上漲0.2元、收在40.45元。

翁毓羚表示，今年旗下建案陸續傳出捷報，包括北屯機捷特區指標案「織築」完銷並交屋；北屯造鎮案中，總銷65億元的一期「總太2020」下月交屋，二期「總太聚作」也宣告完銷；另總銷21億元的「共好melody」銷況已達九成。

總太今年前三季營收16.41億元，營業毛利4.16億元、毛利率25%，營業淨利2.6億元、淨利率16%，本期淨利2.14億元，前三季每股稅後純益1.03元。

展望未來，翁毓羚對市場保持積極樂觀，購地方面採取「有價值就勇敢出手」的正向態度，目前主要看好水湳經貿園區開發，加上寶輝、精銳等品牌建商陸續搶進，將持續關注明年市府釋出的土地標售案。

土地標售 法說會

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