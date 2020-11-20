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顯而立見／數位轉型 先打破僵化思維

經濟日報 / 陳顯立（凱絡媒體商務長）

1886年德國的卡爾．賓士製造出世界上第一輛以汽油為動力的三輪汽車賓士一號，這台車的發動方式是純機械式的，需要透過人力去轉動發動裝置，類似手拉式發電機需要人力才能動作，過去數百甚至數千年來，人們對於事物的看法與習慣就是如此養成，要成事必須先要有一個動作，而這個動作會直接導致一個結果。

人類經過這數百年將機械式的思維與邏輯內化，我們的思考都建立在這樣直觀的因果關係的概念之上，就像機械齒輪一樣必須一個接著一個，我轉動了A齒輪，而A齒輪帶動B齒輪，然後導致了C的動作。

但是，若是連動的齒輪高達數萬個呢？就像管理30人的企業與管理3萬人的企業，這雖然都名為管理，但是卻是完全不同的兩碼子事，不是嗎?

時間來到2020年，讓我們來看看現代的汽車是怎麼發動的，現在的汽車連插入鑰匙發動都不用，幾乎都是以晶片根本無需接觸就可以按鈕發動。

現代數位社會當中，知識與資訊的暴漲，我們已經無法用機械式的思維來處理現代問題，因果律當然仍是有效，但又有不同，現在因果律中的因可能有無限多個，不是因變多了而是過去我們不知道有這麼多的因會影響結果。

這造成了模糊、可能、機率、不確定性，每一個可能的因都影響部分的果，多數因對於特定果有的是相關性。

過去的市內電話都是靠電話線連接，現在的手機是無線連接，這是我們機械式的思維無法想像的，為何看不到摸不到的電波可以瞬間傳送聲光效果俱佳的電影，過去我們看書是一頁一頁翻，現在的網站是超連結形式，現在我在看八卦新聞，下一秒我已經在看光速為何恆定的文章，這中間有因果關係嗎？能找得到嗎？

你只能透過我的身分、興趣、所處的情境去猜測我最有可能的下一個動作，但這個猜測也僅是機率，我有比較大的機會做什麼事。

這就像原本相連的齒輪組，變成了一個一個獨立的齒輪，我們已經進入到一個跳躍式、非接觸的、不確定的世界，這個世界的關鍵思維是機率，你必須將機械式的因果思維轉型到機率的、可能性的、開放的、跳躍的思考模式。

非連續、跨業、連結與組合，打破齒輪組檢視每個齒輪的特性，再重組再轉動再打散…數位轉型是對你固定思維的挑戰，是對你的世界觀的挑戰。

數位轉型其實是對你自己習慣與思維的挑戰，因為這個世界已經轉型完成了，是你的思維跟不上，若你能理解這一點，你就知道轉型不在外部你的公司、你的同仁，而是在你自己了。

賓士 手機 電影

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