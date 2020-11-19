新光三越耶誕樂園 11月20日歡樂萌登場
隨著天氣漸冷，充滿歡樂感恩的12月佳節即將到來，台中新光三越耶誕樂園，今年以「寶可夢的遊園盛會」作為主題，在一樓水舞廣場推出旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等，360度打造可愛又好拍的秘密基地，成為全台最強打卡熱點。
台中新光三越表示，自從廣場耶誕樂園陸續造景呈現，加上台中捷運綠線11月16日試運開通，帶動今年來店人潮翻轉正成長，目前業績已較去年同期成長一成以上。預估全年營業額目標向上挑戰200億元新高。
今年新光三越特別邀請日本超萌人氣「寶可夢」主要角色皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、喵喵、炎兔兒、淚蜥蜴和敲音猴開心搭著旋轉木馬，穿梭在耶誕樹上，精神飽滿地交換禮物。以及活力充沛的熱情小火龍，調皮燃燒尾巴的火焰玩著捉迷藏，精靈球造型的熱氣球也將冉冉升空，象徵希望與力量，營造中部百貨最具特色氣氛的熱搜景點。
另外，還有全台限定、戴著紅白相間耶誕帽的「6公尺高巨型皮卡丘」，活蹦亂跳的萌力大爆發，朝氣蓬勃笑容可掬的向消費者打招呼。
新光三越表示，11月21日至12月25日於「寶可夢耶誕樂園」拍照打卡分享至個人IG或FB，即可憑畫面兌換「皮卡丘紙帽」1個(限量700份)，前100名再加贈「IG列印機拍貼兌換券」。
除此之外，11月21日下午4點半還有「耶誕樂園點燈派對」，超萌的雄&雌皮卡丘驚喜現身，現場還有活潑有趣的玩劇島演出一段冒險的尋寶旅程，邀請民眾一起同樂。
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