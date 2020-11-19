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「林口王」亞昕集團揮軍台中 2022年起每年推案百億

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「林口王」亞昕集團董事長姚連地今天主持台中分公司開幕儀式。記者宋健生／攝影
「林口王」亞昕集團董事長姚連地今天主持台中分公司開幕儀式。記者宋健生／攝影

有「林口王」之稱的亞昕國際（5213）看好中部房地產市場前景，今（19）日在台中成立外縣市的第一家分公司，董事長姚連地並宣示，從2022年起，亞昕每年將在台中推出百億以上案量。

姚連地同時宣布，亞昕在台中的第一件預售案，已選定目前最夯的北屯14期重劃區，總銷約10億元，預計明年公開銷售。此案基地面積550坪，將規劃23至35坪的2至3房產品，共66戶，每坪單價從4字頭起跳。

亞昕今年推案積極，包括台北市「擎天森林」、「亞昕華威」、板橋「柏克萊」、三重「昕悅灣」、林口「昕聯心」及「昕上城」、桃園「向陽」及「一見」、竹南「昕見築」等案，總銷金額達460億元。

姚連地表示，進入後疫情時代，他對整體市場仍深具信心，無論是外資或是台灣投資環境，都體現在近期房市的熱絡買氣上。

亞昕今年除了指標案「昕上城」開紅盤，10月開賣即熱銷三成之外，進軍苗北藝文特區的「昕見築」，8月公開也熱賣逾六成五；「昕樂章」、「昕聯心」更榮獲第22屆國家建築金質獎雙首獎，可說是亞昕的豐收年。

展望明年，目前已知包括台北敦化南路、新莊、三重、林口(昕銀座)、桃園青埔及台中，合計已有7案，總銷達310億元。

姚連地指出，台中是亞昕成立分公司的第一個據點，宣示深耕中部市場的決心，集團目前在台灣大道、五期、七期及14期等地區都在覓地中。

1993年在林口成立的亞昕國際，10年前延攬日本竹中工務店工副總田中純夫擔任顧問，並引入日本系統工法，營建品質受到肯定，這些年來累計拿下超過40座建築獎座。

不僅佈局台灣，亞昕2019年更布局馬來西亞，跨足飯店、商場、住宅等領域。此案分四期開發，總銷超過500億元。

其中第一期的飯店與馬來西亞萬豪集團喜來登酒店合作，另規劃1,100戶酒店式公寓，開國際盤已順銷400餘戶，買家來自台灣、香港、日本及新加坡等地，預計2022年第4季完工。

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