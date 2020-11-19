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職業駕駛認證系統出爐 6車隊、8千司機獲安全駕駛認證

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
交通部長林佳龍（右一）。取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍（右一）。取自林佳龍臉書

交通部長林佳龍今（19）日表示，開計程車最怕遇到酒醉乘客，搭計程車最怕遇到違規駕駛、性騷擾，UBER與台灣計程車學院協會合作推出「職業駕駛認證系統」，共有六家車隊、8,000名司機，將成為多元計程車首批認證的安全駕駛。

林佳龍在臉書貼文指出，看到計程車產業戮力提升服務品質，他內心充滿感動。他說，還記得去年UBER與小黃對戰，今日會場上的工會發言人，還曾經對他的照片丟雞蛋，「小黃」曾集結上凱道，同仁們都是「頭殼抱著燒」。

林佳龍說，但產業發展從不是零和遊戲，應該讓產業數位轉型、不斷提升服務品質，把餅做大，用好的服務吸引更多消費者搭乘，才能開創藍海，這就是他所說的「乘客至上」原則。

林佳龍說，因此交通部做出兩個管制、四個鬆綁，包括管制人合法、車合法；鬆綁費率上限、免裝計費表、車色、車牌跨區，法規調適以跟上時代，落實產業的數位轉型。

林佳龍說，經過一年，現在的UBER落實合法化，多元化計程車數量從3,600輛增加到1.3萬輛，UBER與傳統計程車從勢不兩立的競爭對手，變成合作夥伴。計程車產業的空車率（無論時間或里程）為近年最低；且計程車駕駛休息時間、駕駛淨收入都增加，更重要的是，計程車產業努力提升服務品質，讓消費者更有保障。

林佳龍說，感謝台灣計程車學院協會以及UBER善盡企業責任，也肯定UBER深耕台灣的決心，更高興看見傳統商業型態與新創之間的衝突對立，逐步由零和邁向多贏，呼應過去UBER所說的「沒有人應該輸」。

林佳龍有感而發表示，確實，未來交通部還要繼續與各位一起攜手，為提升台灣計程車產業努力，因為「我們還要一起贏！」

計程車 林佳龍 Uber

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