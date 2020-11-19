交通建設、高科技廠辦加持 土城工業地產吸開發商插旗

據商仲業者統計，今年前10月上市櫃法人在土城工業地產交易總金額達119.32億元，居新北市之冠；商仲業者表示，在台商回流趨勢下，建商看準未來廠辦需求，加上北市素地一地難求，因此推升建商插旗工業地產為大宗的土城區。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，土城工業地產受惠於軌道經濟學加持，除了現有捷運板南線，未來還有捷運萬大中和樹林線及三鶯線，除可串連新北市、桃園市的產業帶，對於招募人才也更有吸引力。

在企業進駐意願更高下，中大型開發商在此布局意願就更佳積極。據上市櫃法人在土城工業地產交易統計，今年前10月累計總交易金額達119.32億元，

較去年全年僅5億多元大增逾20倍，成為新北市交易最熱絡區域，其中以建商投資金額占最大宗，又以7月中長虹建設砸下61.39億元向「壹傳媒」集團創辦人黎智英9,524.67坪土地為最大筆。

柯宏安指出，因應國際大廠高端產品供應鏈布局，台灣產業形態也由過去傳統產業逐漸轉型為高科技產業，區域內擁有龐大工業區的土城也逐漸從以前老舊廠房樣貌，轉變為高科技廠辦群聚，尤其新北市政府祭出工業區立體化方案加速推動工業地產交易，加上未來土城暫緩發展區土地開發，且包含中工、國泰人壽、安澤建設、華南資產及勝仁針織案等五大都更案相繼啟動之下，未來將陸續釋出11萬坪廠辦面積，可預見的是區域整體就業與生活環境品質將隨之提升，未來土城發展值得期待。