591房屋網「真」實價登錄 大數據揭露全台實價到門牌

內政部近期研擬「實價登錄2.0」法案，希望從區間到每個門牌揭露房價，遇到重重阻力。數字科技旗下的房屋交易平台「591房屋交易網」運用大數據，推出「591實價登錄」，提供全台最強的實價查詢功能，可查詢到全台灣房價，具體到每個門牌、並拆算車位價格的房屋交易實價，不限於特定房仲的物件，所有全台房屋交易都可輕鬆查得到。

根據591實價登錄在11月針對實價登錄政策的調查顯示，有接近7成的民眾抱怨實價登錄登錄時間不夠即時（68.6%）、未公布具體門牌號碼、樓層，降低類比的參考性（68%），6成民眾抱怨預售屋未即時登記，價格不透明、56%民眾認為車位價格未拆算，成交資訊失真。

為了幫助購屋民眾獲得更透明的資訊，591實價登錄運用大數據技術，推出台灣第一個「真」實價登錄平台，通過整合內政部實價登錄網、公寓大廈管理委員會及其他系統資料，排除特殊交易，再拆分車位價格，讓民眾不限於特定房仲的物件，全台房屋的交易可以查詢實價到「門牌」，房價更透明。不僅社區大樓，連公寓、透天的實價都查得到，是台灣首個覆蓋最廣且資料最齊全、可以揭露到門牌的實價登錄平台。

另外，平台提供議價率、同戶歷年移轉紀錄、社區平均成交價三大議價參考資訊，可以知道同一個社區平均成交價、同戶屋主過去的購買價，還有開價與實際成交價的議價率，幫助購屋者在交易中獲得資訊透明度，更有向賣方議價的基礎。

591房屋網表示，目前是民間實價登錄網站中唯一提供APP介面查價，走到哪查到哪；更是民間版實價登錄網站中唯一提供「劃圈查價」功能，可以任意圈出自己想查詢區域的實價登錄交易，更方便參考附近行情。新推出的「真」實價登錄功能，即使政策還沒有強制揭露交易價格到門牌，消費者還是可以享受科技的便利，在購屋交易中獲得更多透明資訊，維護購屋者的權益。