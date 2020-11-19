提升計程車交通安全 Uber宣布啟動線上教育訓練課程

社團法人台灣計程車學院協會今（19）日與 Uber 共同宣布，正式啟動線上教育訓練課程『司機神救星』推廣計劃，首創職業駕駛安全認證系統，持續提升計程車產業的交通安全。Uber 與其合作的六家多元化計程車隊，率先帶領使用平台上近8,000名駕駛響應參與此認證計劃，成為多元化計程車產業的首批認證安全守護者，未來新的職業駕駛也需要通過此訓練和認證才能使用 Uber App 帳號。

台灣計程車學院協會、Uber，及六家多元計程車隊業者共同推出以「安全」為核心的『司機神救星』線上教育訓練課程，並與台灣知名動畫團隊「台灣吧」合作，針對 Uber 深入解析系統大數據在台深耕七年所累積數百萬乘客意見回饋，整理出駕駛於行車中常遇到的「超速與分心」、「急煞」、「酒醉乘客」及「衝突與性騷擾」等四大情境，以創新、簡單明瞭的手法拍攝，將安全資訊轉化為有趣的影片呈現，深入淺出的教學內容，也讓計程車駕駛人更有效學習、身體力行。

計程車學院協會理事長侯勝宗表示：「台灣計程車學院協會是國內唯一的計程車專業訓練機構和線上平台，我們累積了大學的研究能量，以「陪伴司機」、「轉化產業」和「共善社會」的三個階段，推動讓司機成為一個尊貴與富意義的職業，提升職業的認同感，讓司機從運輸業轉型為服務業，打造運將成為具備職人精神的斜槓司機，推動整個計程車產業的數位轉型。

為有效落實安全教育訓練與憑證推動，Uber 與合作的多元化計程車隊，包含 Q Taxi、大慶、皇冠大車隊、中華正大、中華衛星、中天車隊倡導所有使用 Uber App 的職業駕駛在今年12月底以前完成「安全必修課」，通過線上測驗，並取得臺灣計程車學院協會所頒發的證書。目前已經有99%駕駛取得認證，預計12月達到100%，讓近8,000名駕駛都成為道路安全守護職人。

未來，駕駛安全線上訓練認證將納入 Uber 系統合作車隊隊員的審核資格，所有新加入的司機在取得 Uber 系統上線資格前，均需完成『司機神救星』線上教育訓練課程並取得社團法人臺灣計程車學院協會認證。此外，乘客也能於叫車後在App內看到該名駕駛人取得安全教育認證的憑證顯示，強化乘客的認同與安心，多一分安心與保障。

Uber 台灣代表發言人宓欣瑋表示：「Uber App 一直都以「安全」為營運目標最重要的基礎準則，我們了解一趟行程中承載著的不只是駕駛和乘客本身，更代表了每個家庭的穩定和幸福。因此，Uber 系統和我們合作的計程車隊夥伴遵守嚴謹的法規規範，人合法、車合法之外，我們也不斷在乘客端、駕駛端持續優化產品程式，提高 App 使用上的安全標準。身為產業的一份子，我們不斷地尋找可以持續進步的空間。很謝謝長期深耕在地的「臺灣計程車學院協會」邀請我們參與這個駕駛人品質提升的計劃，一起推出了「司機神救星」駕駛線上安全教育認證，讓我們多元車隊夥伴的駕駛們都能落實這一堂安全必修課。」

交通部部長林佳龍說：「去年大概這時候，為了運管規則103-1的修法，每個人都擔心會成為政策下的犧牲者，計程車與駕駛輪流到交通部抗議，然而透過大家的努力，也感謝 Uber 配合政府的政策，讓我們現在站在一起，為台灣的計程車產業一起努力，從對抗走向和解，從零和走到多贏。 我也注意到媒體報導，今年 Uber 有意要在台灣落地生根，並且未來境外金流也會落地，而今又與台灣計程車學院協會一起奉獻公益，共同推廣「司機神救星」訓練課程，提升駕駛的服務品質與行車安全，讓駕駛成為深具職人精神的「計程車職人」。