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foodpanda搶進急速物流服務 明年一月推「pandago」

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

全台最大即時外送平台foodpanda今日表示，看好「快商務」時代的即時外送服務為新的發展主力，2021年1月起，將推出急速物流服務「pandago」，建構一站式快商務即時外送服務，提供店家從美食、生鮮雜貨、零食飲料、3C、衣著、日用品送到消費者手中的急速物流。

「pandago」鏈結線上及線下商店，沒有加入外送平台的商家，也能共享平台三大優勢，包括龐大的車隊、AI派單系統以及完善的教育訓練，使用短程點到點的急速物流。商家只需填入收件與送件地點，平台會指派一名外送夥伴接單送貨，降低商家的人力成本，讓消費者即時收到商品。

foodpanda在台經營八年，目前合作商家數逼近7萬家。根據統計，2020年foodpanda平台用戶較去年同期成長160%， 重度使用者有年輕化的趨勢，從去年的25–34歲，下降為18–24歲，多集中於台北；高雄則是使用者黏著度成長最快的城市，平台用戶最在意多樣化的選擇、即時外送商品種類的多元化以及服務範圍廣。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，2017年起，訂單量成長至今已經超過300倍。在市場滲透率、生鮮雜貨的訂單量、合作商家數以及熊貓超市的訂單成長率四大項目都稱霸亞太市場。2020年 foodpanda的即時外送服務打進台灣21縣市、186個鄉鎮，是第一個包含四大超商以及量販龍頭家樂福和愛買的外送平台。全家便利商店在平台上架達千家店舖，其中9成的店舖都有24小時外送服務。量販龍頭家樂福和愛買增加生鮮雜貨品項，有多達6萬種不同商品供消費者選購。

方俊強也宣布，與環保署、台南市政府合作，成為首家推動使用循環容器盛裝餐點的外送平台，善盡企業維護環境永續的社會責任。

近期foodpanda亦針對app介面進行優化，強化系統穩定度，開發許多創新功能，像是透過完成任務即可累積優惠的「徽章功能」、多人訂餐的「團購功能」及可以查詢鄰近外帶自取餐廳的「地圖功能」，提高用戶互動並且讓消費者選購商品更便利。此外，foodpanda的支付方式除了原有的信用卡支付和現金付款，年底前全面啟用Apple Pay服務，讓消費者能以快速、便捷的方式支付外送費用。

foodpanda

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