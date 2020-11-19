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HAPPY GO以市調、數據、數媒操作 揭密後疫情獲客心法

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代以市調、數據分析搭配精準的數媒操作是獲客不二心法。HAPPY GO／提供
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代以市調、數據分析搭配精準的數媒操作是獲客不二心法。HAPPY GO／提供

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今（19）日舉行消費趨勢論壇，解構千萬HAPPY GO卡友實際消費數據，分享疫情期間如何透過分眾消費力，共創消費者與品牌雙贏的關鍵，主題涵蓋分眾消費關鍵走向、OMO行銷應變及後疫情消費成長機會點，暢談如何在與疫情共存的新生活常態下找出產業新生決勝關鍵，活動吸引逾200位廣告主和品牌商等業界夥伴參與。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，GO SURVEY以HAPPY GO千萬會員實際消費資料為依據，提出今年的疫情整體消費市場的觀察，再從市調深入洞察消費者的潛在需求，其後透過資料庫內龐大的資料進行數據的分析，以試圖找到出消費者下一次的購買機會點，最終透過公司子品牌「iCONNECT」規劃執行有效能的數位媒體操作，為合作夥伴帶進優質的客戶，藉此成為品牌和企業主最佳的行銷顧問，並持續提供HAPPY GO卡友需要的貼心服務。她同時強調，市調、數據分析搭配精準的數媒操作，絕對是後疫情時代的獲客不二心法。

根據GO SURVEY市調資料觀察，今年因疫情影響消費者購物轉趨保守，30、40世代卡友平均消費金額均微幅下滑2至4%，但仍有三個族群消費力持續成長，分別是39歲以下的單身族群或已婚尚無小孩的靚婚夫妻，以及家有六歲以下嬰幼兒新手夫妻，平均每人消費金額持續成長中。

年輕或輕熟單身以及新婚夫妻消費成長力最高，分析原因應是這二大族群在生活較無負擔的狀態下金錢上可支配度較大；消費力最強的族群，則是新手與幼兒爸媽，這類身兼數職的新世代父母通常為重度網路使用者，「寵愛商機」也吸引育兒者的眼球，購屋和買車的比例也因開始打造夢想家庭而提高。

疫情

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