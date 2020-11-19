明基材攜華航推機能衣Xpore 將品牌推向歐、美、日

偏光片大廠明基材（8215）近年除了本業外，也利用核心技術延伸發展出醫材、隱眼、織品等產品，今（19）日更宣布與中華航空聯名合作，推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」，採用自家織物品牌Xpore的創新環保防水透氣技術，並與華航合力針對旅客需求進行研發。目前，Xpore已打入歐系品牌，未來也將搶攻日、美市場。

明基材董事長陳建志表示，其實2年前就開始應用機能衣材料，而在今年初進一步成立子品牌Xpore，運用明基材的微多孔薄膜技術，有防風、防水、耐洗等特性，且屬於無毒、無溶劑的環保材質。因為注重環保的特性，讓歐洲品牌更容易接受Xpore，現也已和歐洲品牌推出滑雪衣，未來也將擴張新產品產能，並持續和其他機能品牌尋求合作。

明基材指出，Xpore創新環保防水透氣技術的核心是一層獨特的超薄膜，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子；此外，秉持企業永續發展與明基材料的綠色承諾，Xpore採用環保無溶劑製程，確保不會產生對環境與人體有害的化學物質。

這次明基材與華航合作推出的機能衣，將在華航eMall獨家販售；而明基材旗下的安適康、護妍天使及美若康等品牌，也都將在華航eMall上推出旅行組合，讓明基材進一步拓展消費性產品通路。