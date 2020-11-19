高端新冠疫苗動物試驗結果 登國際知名期刊

高端疫苗（6547）與美國國家衛生研究院（NIH）及美國佐劑藥廠Dynavax共同合作開發的新冠肺炎疫苗，結果顯示疫苗有良好的免疫原性、安全性及免疫偏向性，動物試驗數據於18日正式發表在國際知名期刊《科學報告》（Scientific Reports）上。

《科學報告》為英國自然出版集團（NPG）旗下的線上開放獲取綜合自然科學期刊，為目前世界上最大的學術期刊，論文來自全球190個國家，且學術影響力大，世界百大名校如哈佛、牛津、清華大學都在《科學報告》上發表論文，期刊引用數在2019年更超過38萬次，名列全球排名第七名，另外讀者遍佈全球180國以上，每月約有2百萬人次造訪《科學報告》，期刊論文廣受各大媒體報導，包括《紐約時報》、《BBC》、《國家地理雜誌》等，並受如世衛、CDC等各大國際機構所重視。

高端新冠疫苗的抗原來自NIH的S-2P棘蛋白，與近期公佈免疫保護力達94.5%的Moderna都使用相同來源的抗原，兩者使用的技術平台不同，高端新冠疫苗採用傳統的次單位疫苗開發，而Moderna則採用最新mRNA疫苗平台技術開發，高端新冠疫苗並使用鋁鹽及Dynavax公司的CpG 1018做為佐劑，以增強S-2P棘蛋白抗原在體內誘發強效的免疫反應。

如今動物試驗結果顯示，疫苗可誘導動物體內產生優異的中和抗體效價，並對新冠病毒武漢株及歐洲株皆呈現免疫保護效力，疫苗在動物體內也呈現良好的安全耐受性，且具有Th1免疫偏向效果，可避免新冠病毒再次感染後造成疾病增強風險，正式數據論文經過嚴格的同儕審核後已發表在《科學報告》期刊上，為台灣第一篇關於新冠疫苗動物試驗結果的論文。

高端新冠疫苗經食藥署審核，在9月30日通過第一期臨床試驗計畫核准，收案45人並在台大醫院開始進行疫苗接種試驗，目前受試者狀況良好，並未出現任何嚴重副作用。高端並已獲得疾管署臨床一、二期試驗補助計畫經費達4.7億元，為業界最高，高端預計年底第一期試驗結果出爐並進一步申請第二期臨床試驗，同時與越南衛生部（MOH）轄下國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）合作，將在台灣及越南兩地進行3,000人第二期臨床試驗，高端預計明年初啟動試驗，並在上半年完成試驗後申請緊急使用授權上市，高端規劃屆時疫苗產能可達1,000萬到2,000萬劑，可有效保障國人生命健康的安全。