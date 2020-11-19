快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

高端新冠疫苗動物試驗結果 登國際知名期刊

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）與美國國家衛生研究院（NIH）及美國佐劑藥廠Dynavax共同合作開發的新冠肺炎疫苗，結果顯示疫苗有良好的免疫原性、安全性及免疫偏向性，動物試驗數據於18日正式發表在國際知名期刊《科學報告》（Scientific Reports）上。

《科學報告》為英國自然出版集團（NPG）旗下的線上開放獲取綜合自然科學期刊，為目前世界上最大的學術期刊，論文來自全球190個國家，且學術影響力大，世界百大名校如哈佛、牛津、清華大學都在《科學報告》上發表論文，期刊引用數在2019年更超過38萬次，名列全球排名第七名，另外讀者遍佈全球180國以上，每月約有2百萬人次造訪《科學報告》，期刊論文廣受各大媒體報導，包括《紐約時報》、《BBC》、《國家地理雜誌》等，並受如世衛、CDC等各大國際機構所重視。

高端新冠疫苗的抗原來自NIH的S-2P棘蛋白，與近期公佈免疫保護力達94.5%的Moderna都使用相同來源的抗原，兩者使用的技術平台不同，高端新冠疫苗採用傳統的次單位疫苗開發，而Moderna則採用最新mRNA疫苗平台技術開發，高端新冠疫苗並使用鋁鹽及Dynavax公司的CpG 1018做為佐劑，以增強S-2P棘蛋白抗原在體內誘發強效的免疫反應。

如今動物試驗結果顯示，疫苗可誘導動物體內產生優異的中和抗體效價，並對新冠病毒武漢株及歐洲株皆呈現免疫保護效力，疫苗在動物體內也呈現良好的安全耐受性，且具有Th1免疫偏向效果，可避免新冠病毒再次感染後造成疾病增強風險，正式數據論文經過嚴格的同儕審核後已發表在《科學報告》期刊上，為台灣第一篇關於新冠疫苗動物試驗結果的論文。

高端新冠疫苗經食藥署審核，在9月30日通過第一期臨床試驗計畫核准，收案45人並在台大醫院開始進行疫苗接種試驗，目前受試者狀況良好，並未出現任何嚴重副作用。高端並已獲得疾管署臨床一、二期試驗補助計畫經費達4.7億元，為業界最高，高端預計年底第一期試驗結果出爐並進一步申請第二期臨床試驗，同時與越南衛生部（MOH）轄下國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）合作，將在台灣及越南兩地進行3,000人第二期臨床試驗，高端預計明年初啟動試驗，並在上半年完成試驗後申請緊急使用授權上市，高端規劃屆時疫苗產能可達1,000萬到2,000萬劑，可有效保障國人生命健康的安全。

疫苗

延伸閱讀

藍營成立醫療智庫 籲疫苗加速、標示萊豬

中國新冠肺炎重組蛋白疫苗 啟動三期臨床試驗

疫情救命藥？輝瑞疫苗5個Q&A 一般民眾明年春夏才可能接種

紐時：疫苗大量生產恐有難度 年底前僅少數人能施打

相關新聞

創業家兄弟將以換股方式 合併松果購物

創業家兄弟（8477）今天宣布，將以換股合併方式，合併旗下的松果購物（6740），換股比例是以松果購物一股，換發創業家兄...

這一生賺的這一生花完！立好心中一把尺 買屋別當跟屁蟲

房產專家張金鶚退休出了新書《住房自由的人生》，總結過去三十年的研究及房市觀察，去年他購入人生的第四屋安享晚年，當時市場上瘋傳，連「空頭總司令」都開始買房，是否房市將回春？他不改作風地打臉，「自己換房是為了退休生活，與景氣何干？」

新東陽首度參加台灣企業永續獎 即獲批發零售業白金獎

新東陽自1967年成立至今53年來，始終將消費者「食」的安全與品質放在最優先的位置，持續致力於企業永續發展，今年新東陽首...

明基材攜手華航 推出首款聯名空中防護機能時裝

全球性疫情改變旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅程...

多空交戰！上緯蔡朝陽：明年大陸風電市場變數大

受惠大陸陸上風電今年底落日前的搶裝潮，上緯（3708）今年營運勢如破竹，前九月每股稅後純益已達5.63元，全年本業獲利可...

華友聯集團企業總部喬遷 明年預售案預估破百億

華友聯集團總部今天喬遷，同時發布新的企業識別系統，宣告全新出擊。董事長陸炤廷並透露，明年集團4案齊發，建案預售即破百億元...

全新BMW 6系列Gran Turismo亮相 明年銷售目標200台

看好國內消費者愈來愈喜歡採買進口車，BMW總代理汎德今（18）日在台北Bellavita寶麗廣場打造祕境森林，全新BMW...

全球首家通過TCFD查核航空產業 桃機力抗氣候變遷

桃園國際機場公司為有效執行氣候變遷減緩與調適工作，實現永續·安全空港的目標，採用了「氣候相關財務揭露建議」（以下簡稱TC...

疫情期間飛行也自在 明基和華航推出空中防護機能時裝

全球性疫情改變了旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅...

和泰車進軍叫車平台yoxi 今天正式上線

全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，和泰車（2207）積極響應日本豐田原...

和泰計程車隊yoxi乘車派遣服務 正式上線

和泰車（2207）旗下計程車隊yoxi今（19）日正式上線，上線當天已有700位計程車司機加入以及1萬會員，預計到年底將...

工研院通過美FDA評鑑 為亞洲唯一美醫材上市審查機構

高齡化社會及新型冠狀病毒疫情帶動醫材需求，全球醫材市場大幅成長！美國是全球最大的醫材市場，亦是我國醫材主要銷售對象之一，...

熱門新聞

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

中鋼：離岸風電 營運新主力

12月爽領息！元大龍頭基金不只配4% 年終配挑戰10%

寶成：營運逐漸回穩 12月全面取消無薪假

RCEP進不去 柯文哲：傳產我看這下慘了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。