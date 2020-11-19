凱羿KN95口罩產品規格與客戶認知差異 產生貨款爭議

凱羿-KY（2939）19日公告，公司收回今年第2季銷售防疫口罩部分爭議的款項約289.9萬美元，預計挹注凱羿第4季稅前利益約新台幣8,200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響EPS約有1.44元。截至目前為止凱羿已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。

凱羿因在今年第2季與歐洲客戶的KN95口罩訂單交易，因發生部分產品規格認知差異，產生與客戶貨款爭議，而未收到部分款項。凱羿表示，經過董事長蔡謀燦及經營團隊歷經多日與客戶協商後，基於過去及未來合作考量，客戶方最終同意並於11月19日匯入該部分爭議的款項美金約289.9萬美元。

凱羿19日股價以71元作收，下跌5.2元。

凱羿今年除了銷售非本業的防疫口罩，產生爭議款項之外，日前因凱羿今年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，及輕質循環油採購銷售合約的或有負債，使公司蒙受損失6,790萬元及可能承擔鉅額違約金約10億元，以凱羿股本僅4.57億來看，違約金已超過二個股本。

蔡謀燦日前也因此發出新聞稿向股東喊話。他指出，整體交易已掌握足夠證據，證明輕質循環油採購銷售合約為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，有信心將潛在或有損失降至最低。

評估未來遭索賠的機率相對有限，整體而言不會構成違約，也就不會有違約金賠償的問題，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生，目前公司內部營運一切正常，希望請股東繼續支持。