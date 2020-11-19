華航攜手明基材料 今完成首次微出國新品發表包機

華航（2610）微出國包機今 (19) 日正式起飛，攜手明基材料，打造「飛行有型、防護隨行」安心旅遊包機，航班CI 8215以明基材料股票代碼為班號，採737-800機型執飛，中午12時由台北松山機場出發，航程約2小時後返回松山機場。

華航瞄準電商市場，與台灣頂尖企業及人才合作，異業結合行銷國際。機上特別以明基材料的企業識別客製化頭墊布及餐點，客艙也化身為時尚伸展台，高空展示跨界合作的創新概念時裝。全球首發的航空公司聯名機能衣「Xpore時尚隨護帽T」，即日起獨家於華航eMall正式上市。

此次與「材料科學與創新應用專家」明基材料合作、由台灣兩大產業領導品牌攜手推出的「Xpore時尚隨護帽T」，採用明基材料旗下織物品牌Xpore的環保防水透氣創新技術，造型剪裁、收納設計及防護機能都巧思設計，考量旅客需求與使用行為。

時尚俐落的連帽衫，輕巧容易穿脫；帽緣、袖口和下擺皆採鬆緊設計，能完整包覆頭部及身體；胸前的大型口袋，方便放入旅行證件及隨身物品；貼心設計的口罩耳扣，可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛。

「Xpore時尚隨護帽T」共有粉紅、藍和銀灰三種款式及三種尺碼，「有行又有型」，輕鬆展現個人風格，售價TWD1,800元，華航eMall即日起至11月30日全館9折優惠 (部分商品除外)，每件特價TWD1,620元，華夏會員使用哩程折抵購物金，最高可以18,000哩全部折抵而無須額外付現。