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東元董事長邱純枝 獲台灣企業永續傑出人物獎

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2020台灣企業永續獎」得獎名單今（19）日揭曉，東元（1504）董事長邱純枝榮獲個人獎項最高榮譽「企業永續傑出人物獎」，肯定邱純枝推動企業邁向永續發展貢獻卓著，足堪為典範傑出人物。

今年東元在永續競爭力的表現更是突出，一舉入選道瓊永續指數的新興市場指數，也是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場的企業。

邱純枝表示，透過公司治理、環境永續、員工關懷、社會參與等面向，東元努力提升永續競爭力，並且鏈結企業社會責任的國際趨勢，不論是個人獲獎。或是入選道瓊永續指數，都是東元團隊共同努力的成果，也顯示東元電機深獲全球投資人的肯定。

邱純枝向來致力於企業永續發展，接任東元董事長以來，東元蟬連六年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」等各獎項，連續六年獲公司治理評鑑前5%，更自2015年承諾東元目標十年減排20%，比國家目標高出兩倍。截至2019年已達成90.4%，五年內減排18%，大幅超越目標。

而東元出色的表現也反映在2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選中，在「創新管理」及「環境政策與管理系統」兩個項目倍受肯定，皆獲得滿分，更領先其他競爭者，成為今年唯一新入選新興市場「機電業」類別的企業，也是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場的企業。

東元近年來積極佈局再生能源相關事業，包括投入電動車動力系統、太陽能發電廠、和離岸風電陸域工程等。為了實現「節能、減排、智能、自動」公司願景，打造東元成為台灣綠能產業的領導品牌，邱純枝的理念是，「永續發展和企業價值可以互為循環，友善環境更可以帶給公司正面的經濟利益，從而創造出更美好、更友善的ESG環境，共同為人類永續發展而努力。」

除了在環境與公司治理有突出表現，東元也希望將CSR觀念深植於企業文化內，落實企業社會責任。包括推出「員工公益存摺」，鼓勵員工參與公益活動；更持續27年推動並贊助東元科技文教基金會致力於「偏鄉科學教學」及「藝術賞析」，2019年受益學童逾10,651名。

今年，東元在台灣企業永續獎的評比中，還獲得綜合績效獎項的台灣TOP50永續企業獎、企業永續報告類的白金獎、以及卓越案例獎項的透明誠信獎和社會共融獎，彰顯東元電機對於推動永續發展之努力成果。

東元電機 新興市場指數

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