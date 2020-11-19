發展精準健康 專家呼籲法規鬆綁與培育跨領域人才

醫界聯盟基金會與生醫生態發展辦公室於今（19）日舉辦生醫產業發展量能系列會議第二場「領航精準健康：BIO+ICT」。醫界聯盟基金會林世嘉執行長表示「預防保健」為精準健康的核心，並以日本醫材廠商歐姆龍（OMRON）將血壓計結合物聯網技術發展遠距監測服務為例，說明ICT與BIO產業緊密結合的重要性，同時亦呼籲政府應對於精準醫療新興醫材鬆綁法規，才能真正創造有效率的健康管理。

亞洲‧矽谷計畫闕河鳴人資長表示，國內智慧醫療發展時仍受到諸多法規限制，使得大型醫療設備普及不易、新興醫材不易商業化與健保影像資料庫的建置與取用不易。而在人才方面則表示，台灣精準健康發展已落後國外一大截，建議台灣應需解決薪資結構等根本問題，並發展產業利基吸引國際人才來台，才能解決我國跨領域人才之不足。

華碩（2357）健康許家瑋資深經理表示，未來精準健康的發展將會以巨量資料結合物聯網與AI技術，朝向慢性病管理、醫院流程改善、醫療資訊服務價值化、重大疾病研究、學術研究等方向發展。台大醫院基因醫學部李妮鐘醫師說明台大醫神計畫結合台大醫院完整電子病歷，並蒐集建立一萬名病患生活型態與環境因素的大數據，以有效率地篩選所要的基因變異與解讀基因密碼，未來若能與私部門合作開發平台，將可開發藥物基因平台，應用於更多不同適應症。

工研院生醫所莊曜宇副所長指出，以英國BioBank的官方與製藥公司合作以及美國政府發起之All of Us計畫後來商轉為公司為例，說明政府與企業合作於精準健康領域可帶來的潛能，因此建議我國應以產業觀點推動精準健康發展，才不會限縮我國競爭力。在人才部份則說明，我國嚴重欠缺跨領域人才的其中之一原因，在於台灣的人才培育過度將重點置於半導體技術，因此為推動我國精準健康發展，跨領域人才培育將是我國未來應重視的環節。

為促進我國精準醫療發展，台灣醫界聯盟基金會將於11月辦理我國生醫產業國際發展量能專家系列會議，後續場次有「建構精準建康永續基盤」(11月26日)，意者請至該會官網報名。