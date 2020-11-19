浩鼎將於歐洲腫瘤醫學會亞洲年會 發表癌症疫苗一期
台灣浩鼎（4174）今（19）日宣布，將於11月20-22日舉行的歐洲腫瘤醫學會亞洲年會（ESMO Asia）線上會議，由主要研究人員發表其旗下新世代Globo H主動免疫抗癌新藥OBI-833針對肺癌一期臨床試驗成果。
台灣浩鼎針對Globo系列抗原（Globo H、SSEA-4）所開發的腫瘤免疫療法，目前居於全球領導地位。
台灣浩鼎研發長賴明添指出，針對仍有高度未滿足的醫療需求癌症患者 ，浩鼎很榮幸能在今年ESMO的亞洲年會，展示公司發展以Globo H為標的的新型治療性癌症疫苗OBI 833進展。
OBI-833在這項試驗中表現可靠的安全性，並展示可檢測的抗Globo H IgM / IgG反應，並在非小細胞肺癌(NSCLC)患者身上亦引發正面的免疫反應，使部分經TKI治療患者能維持長期的疾病穩定狀態。
賴明添強調，期待這項研究的最新展，能提供肺癌患者潛在的治療效益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言