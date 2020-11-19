浩鼎將於歐洲腫瘤醫學會亞洲年會 發表癌症疫苗一期

台灣浩鼎（4174）今（19）日宣布，將於11月20-22日舉行的歐洲腫瘤醫學會亞洲年會（ESMO Asia）線上會議，由主要研究人員發表其旗下新世代Globo H主動免疫抗癌新藥OBI-833針對肺癌一期臨床試驗成果。

台灣浩鼎針對Globo系列抗原（Globo H、SSEA-4）所開發的腫瘤免疫療法，目前居於全球領導地位。

台灣浩鼎研發長賴明添指出，針對仍有高度未滿足的醫療需求癌症患者 ，浩鼎很榮幸能在今年ESMO的亞洲年會，展示公司發展以Globo H為標的的新型治療性癌症疫苗OBI 833進展。

OBI-833在這項試驗中表現可靠的安全性，並展示可檢測的抗Globo H IgM / IgG反應，並在非小細胞肺癌(NSCLC)患者身上亦引發正面的免疫反應，使部分經TKI治療患者能維持長期的疾病穩定狀態。

賴明添強調，期待這項研究的最新展，能提供肺癌患者潛在的治療效益。