明基材攜手華航 推出首款聯名空中防護機能時裝

全球性疫情改變旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅程，明基材料（8215）以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore，攜手中華航空聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」，預料將引領市場潮流，帶動更多跨領域合作的商機。

此外，搭配明基材料旗下Anscare安適康、DermaAngel護妍天使、Miacare美若康三大品牌，從傷口照護、旅行保養到隱形眼鏡等旅行隨身好物，提供全方位的安心防護。全系列商品將於11月19日起，於華航eMall網站正式販售。

明基材表示，Xpore創新環保防水透氣技術的核心是一層獨特的超薄膜，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子，達到真正持久防水防風、並維持穿著時的透氣舒適。秉持企業永續發展與明基材料的綠色承諾，Xpore採用環保無溶劑製程，確保不會產生對環境與人體有害的化學物質。

因為能兼顧環保與絕佳機能性的優異表現，Xpore在2020年全球最大慕尼黑運動用品展 (ISPO Munich)、德國慕尼黑舉行的功能性紡織品展(PERFORMANCE DAYS) 首次亮相時，立即吸引歐美地區紡織等相關媒體、與全球知名戶外品牌的關注，不但獲得ISPO Textrends Top 10及Performance Award首獎等國際指標性大獎的肯定，也在今年10月底剛剛公布的「2021台灣精品獎」中，再次榮列獲獎名單。