全新BMW 6系列Gran Turismo亮相 明年銷售目標200台
看好國內消費者愈來愈喜歡採買進口車，BMW總代理汎德今（18）日在台北Bellavita寶麗廣場打造祕境森林，全新BMW 6系列Gran Turismo亮相，雖然轎車近年來較不受消費者喜歡，但該款車的後行箱超大空間，很吸引喜歡轎車又需要有大空間置放球具的客群，預計明年度的年銷售目標為200台。
BMW總代理汎德表示，全新BMW 6系列Gran Turismo，源自於歐洲貴族為豐富自我、挑戰自我並開拓自我的深度旅程，藉由深度且親身的接觸，感受每一分旅途中的文化薈萃，拉高視野格局並深度探索自我，體驗以往不曾親臨的感動；Gran Turismo則是以此為底蘊，透過豪華重新詮釋壯遊意志並深植於設計理念，媲美旗艦車款寬闊車室空間與駕馭感動。
MW總代理汎德進一步指出，Gran Turismo風格自成一格，型塑優雅風範勾勒斜背美型，不僅美型，在五人乘坐狀態下具備600公升的行李廂容積，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背的輕鬆切換，後廂空間最高可擴充至1,800公升，滿足多樣化空間需求；另外，受惠於48V高效複合動力系統提升20%的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動，不僅有效降低油耗，更打造加倍舒適的乘坐體驗。
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