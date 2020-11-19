全新BMW 6系列Gran Turismo亮相 明年銷售目標200台

看好國內消費者愈來愈喜歡採買進口車，BMW總代理汎德今（18）日在台北Bellavita寶麗廣場打造祕境森林，全新BMW 6系列Gran Turismo亮相，雖然轎車近年來較不受消費者喜歡，但該款車的後行箱超大空間，很吸引喜歡轎車又需要有大空間置放球具的客群，預計明年度的年銷售目標為200台。

BMW總代理汎德表示，全新BMW 6系列Gran Turismo，源自於歐洲貴族為豐富自我、挑戰自我並開拓自我的深度旅程，藉由深度且親身的接觸，感受每一分旅途中的文化薈萃，拉高視野格局並深度探索自我，體驗以往不曾親臨的感動；Gran Turismo則是以此為底蘊，透過豪華重新詮釋壯遊意志並深植於設計理念，媲美旗艦車款寬闊車室空間與駕馭感動。