華航微出國企業包機起飛 攜手明基材料守護飛行

中華航空（2610）微出國企業包機今（19）日正式起飛，華航攜手明基材料，打造「飛行有型、防護隨行」安心旅遊包機，機上特別以明基材料的企業識別客製化頭墊布及餐點，客艙也化身為時尚伸展台，高空展示跨界合作的創新概念時裝，全球首發的航空公司聯名機能衣「Xpore時尚隨護帽T」，即日起獨家於華航eMall正式上市。

今日的包機航班，是微出國飛航以來華航首架企業包機，航班CI8215是以明基材料股票代碼為班號，採波音737-800機型執飛，中午12時由台北松山機場出發，航程約兩個小時後返回松山機場。

據指出，因疫情影響人們外出活動，線上購物已成為普遍的情形，華航eMall今年1至10月的業績也因此大幅成長五倍，銷售的商品中華航夾克、777地墊、777一卡通、隨身杯等，最為熱銷，現在華航因應疫情搭機需求，與明基材料合作，推出多項防護商品，也是希望搶攻疫情期間需要搭機出行旅客的商機。

華航表示，疫情持續延燒，電商市場因此愈來愈旺，華航瞄準電商市場，與台灣頂尖企業及人才合作，異業結合行銷國際，此次與「材料科學與創新應用專家」明基材料合作、由台灣兩大產業領導品牌攜手推出的「Xpor時尚隨護帽T」，採用明基材料旗下織物品牌Xpore的環保防水透氣創新技術，造型剪裁、收納設計及防護機能都巧思設計，考量旅客需求與使用行為。

時尚俐落的連帽衫輕巧容易穿脫，帽緣、袖口和下擺皆採松緊設計，能完整包覆頭部及身體，胸前的大型口袋，方便放入旅行證件及隨身物品，貼心設計的口罩耳扣，可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛。

「Xpore時尚隨護帽」共有粉紅、藍和銀灰三種款式及三種尺碼，「有行又有型」輕鬆展現個人風

格，售價1,800元，華航eMal即日起至11月30日全館九折優惠（部分商品除外），每件特價

1,620元，華夏會員使用哩程折抵購物金・最高可以18,000哩全部折抵而無須額外付現，詳情請

上華航eMall 瀏覽 :https://calec.china-airlines.com/eMall/index.asx