快訊

新莊2失蹤少女找到了！與2男跑到桃園 警釐清案情中

十大鬼屋之首、嘉義民雄鬼屋求售 詢問超熱烈

疫情期間飛行也自在 明基和華航推出空中防護機能時裝

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
明基材料以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore攜手中華航空，聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」。　記者楊文琪／攝影
明基材料以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore攜手中華航空，聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」。　記者楊文琪／攝影

全球性疫情改變了旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅程，明基材料（8215）以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore攜手中華航空，聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」， 預料將引領市場潮流，帶動更多跨領域合作的商機。

此外，搭配明基材料旗下Anscare安適康、Derma Angel護妍天使、Micare美若康三大品牌，從傷口照護、旅行保養到隱形眼鏡等旅行隨身好物，提供全方位的安心防護，全系列商品將於1月19日起，於華航eMall 網站正式販售。

這次與中華航空聯名的Xpore時尚隨護帽T，設計理念來自於旅客的實際需求、在造型剪裁、收納設計、防護機能都有巧思：時尚俐落的連帽衫、不但輕也容易穿脫，能夠輕松搭配展現個人品味的各種風格；帽緣、袖口和下擺皆採鬆緊設計，能完整包覆頭部及身體；胸前的大型口袋，方便放入旅行必須的證件及隨身物品，減少取物時的接觸點。

此外，貼心設計的口罩耳扣，可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛，而為了全面阻隔孔洞縫隙，更在所有縫線處以透明膠條加強阻隔，Xpore時尚隨護帽T共有粉紅、藍、和銀灰三種款式（美規尺寸M、X），打造「有行又有型」的旅遊新日常。

旅程中不可避免總有些小意外，如果能及時護理，就能輕鬆自在從容地繼續行程。Anscare安適康與華航推出限定方案「長效保濕傷口護理組」內含水凝敷料及疤痕護理矽膠筆。「水凝敷料」使用起來水感舒適、防水透氣、透明服貼，也是旅行必備好物。

戴口罩已成為防疫期間的全民運動，不過長時間的配戴，可能會因摩擦悶熱導致皮膚難受引發臉部肌膚問題。亞洲超人氣保養品牌Derma Angel護妍天使的煥顏淨痘系列，從全臉基礎溫和調理到SOS局部照護產品，讓肌膚重回美麗健康。

此次推出的中華航空Derma Angel護妍天使限定方案，「煥顏淨痘修護組合」除了能守護長時間配戴口罩的肌膚保養，更能輕肌去旅行。

根據研究，高空飛行尤其是長時間飛行，機艙乾燥程度是沙漠的三倍，也往往造成隱形眼鏡族的困擾，Miacae美若康隱形眼鏡材料專利的EautraSil@親水矽科矽膠分子，將親水性高分子與傳統水膠結合，形成親水膜，讓氧氣長時間飛行配戴隱形眼鏡，也能舒適又安心，是空姐圈中口碑愛用推薦。Miacare美若康也於中華航空eMall獨家推出「1元試用體驗活動」·填寫申請即可於最方便的眼鏡門市，以1元購買試戴片，享受安心配戴的一整天。

Miacae美若康隱形眼鏡材料專利的EautraSil@親水矽科矽膠分子，將親水性高分子與傳統水膠結合，形成親水膜，讓氧氣長時間飛行配戴隱形眼鏡，也能舒適又安心。　記者楊文琪／攝影
Miacae美若康隱形眼鏡材料專利的EautraSil@親水矽科矽膠分子，將親水性高分子與傳統水膠結合，形成親水膜，讓氧氣長時間飛行配戴隱形眼鏡，也能舒適又安心。　記者楊文琪／攝影

延伸閱讀

企業永續獎／華航 連七年奪大獎

輝瑞疫苗報喜／ 邊境管制可望解除 長榮航、華航雙雙漲停

華航Q3小虧 本季拚轉盈

華航、長榮航抗疫 推多元載客方案

相關新聞

創業家兄弟將以換股方式 合併松果購物

創業家兄弟（8477）今天宣布，將以換股合併方式，合併旗下的松果購物（6740），換股比例是以松果購物一股，換發創業家兄...

疫情期間飛行也自在 明基和華航推出空中防護機能時裝

全球性疫情改變了旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅...

和泰車進軍叫車平台yoxi 今天正式上線

全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，和泰車（2207）積極響應日本豐田原...

和泰計程車隊yoxi乘車派遣服務 正式上線

和泰車（2207）旗下計程車隊yoxi今（19）日正式上線，上線當天已有700位計程車司機加入以及1萬會員，預計到年底將...

工研院通過美FDA評鑑 為亞洲唯一美醫材上市審查機構

高齡化社會及新型冠狀病毒疫情帶動醫材需求，全球醫材市場大幅成長！美國是全球最大的醫材市場，亦是我國醫材主要銷售對象之一，...

寶成：營運逐漸回穩 12月全面取消無薪假

寶成（9904）宣布無薪假提前取消。寶成上午表示，由於營運逐漸回穩，台灣員工12月起取消無薪假，主要是從近月營收表現來看...

企業永續獎／富邦金治理優異 獲12大獎

台灣永續能源研究基金會舉行「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控連六年獲選進入台灣前50大永續企業評比，拿下服務業類「十大...

企業永續獎／台灣大 奪服務業首獎

台灣大哥大昨（18）日拿下台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的「十大永續典範獎」服務業類第一名，共獲十項大獎，被譽...

企業永續獎／信義房屋拿下最高榮譽

台灣企業永續獎昨（18）日頒獎，信義房屋連續三年拿下全球企業永續報告獎，這是企業永續獎的最高榮譽；同時更六度獲頒「十大永...

數據創新趨勢論壇 大商機來了

經濟部工業局指導、資策會數位轉型研究所昨（18）日舉辦「數據創新趨勢論壇」，工業局電子資訊組組長林俊秀說，數據決定競爭力...

企業永續獎／遠東榮獲32獎 蟬聯全台集團第一

遠東集團於本屆「全球企業永續獎（ＧＣＳＡ）」以及「台灣企業永續獎（ＴＣＳＡ）」大放異彩，共榮獲卅二個獎項、再度蟬聯全台集...

企業永續獎／中華電 CSR贏得肯定

中華電信昨（18）日獲得2020年台灣企業永續獎（TCSA）企業綜合績效獎「十大永續典範企業」、CSR報告書勇奪「服務業...

熱門新聞

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

中鋼：離岸風電 營運新主力

北台灣史上面積最大地上權案！板橋浮洲商業區12月招商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。