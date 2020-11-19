疫情期間飛行也自在 明基和華航推出空中防護機能時裝

全球性疫情改變了旅行的樣貌，過去習以為常的商務出差或旅遊飛行，如今必須全副武裝、嚴陣以待。為了讓消費者更自在安心地享受旅程，明基材料（8215）以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore攜手中華航空，聯名推出全球首款與航空公司合作的機能衣「Xpore時尚隨護帽T」， 預料將引領市場潮流，帶動更多跨領域合作的商機。

此外，搭配明基材料旗下Anscare安適康、Derma Angel護妍天使、Micare美若康三大品牌，從傷口照護、旅行保養到隱形眼鏡等旅行隨身好物，提供全方位的安心防護，全系列商品將於1月19日起，於華航eMall 網站正式販售。

這次與中華航空聯名的Xpore時尚隨護帽T，設計理念來自於旅客的實際需求、在造型剪裁、收納設計、防護機能都有巧思：時尚俐落的連帽衫、不但輕也容易穿脫，能夠輕松搭配展現個人品味的各種風格；帽緣、袖口和下擺皆採鬆緊設計，能完整包覆頭部及身體；胸前的大型口袋，方便放入旅行必須的證件及隨身物品，減少取物時的接觸點。

此外，貼心設計的口罩耳扣，可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛，而為了全面阻隔孔洞縫隙，更在所有縫線處以透明膠條加強阻隔，Xpore時尚隨護帽T共有粉紅、藍、和銀灰三種款式（美規尺寸M、X），打造「有行又有型」的旅遊新日常。

旅程中不可避免總有些小意外，如果能及時護理，就能輕鬆自在從容地繼續行程。Anscare安適康與華航推出限定方案「長效保濕傷口護理組」內含水凝敷料及疤痕護理矽膠筆。「水凝敷料」使用起來水感舒適、防水透氣、透明服貼，也是旅行必備好物。

戴口罩已成為防疫期間的全民運動，不過長時間的配戴，可能會因摩擦悶熱導致皮膚難受引發臉部肌膚問題。亞洲超人氣保養品牌Derma Angel護妍天使的煥顏淨痘系列，從全臉基礎溫和調理到SOS局部照護產品，讓肌膚重回美麗健康。

此次推出的中華航空Derma Angel護妍天使限定方案，「煥顏淨痘修護組合」除了能守護長時間配戴口罩的肌膚保養，更能輕肌去旅行。