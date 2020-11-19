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和泰車進軍叫車平台yoxi 今天正式上線

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰車積極響應日本豐田原廠的MaaS新策略，全新推出「yoxi 附駕型共享汽車」服務，積極布局共享交通市場。記者黃淑惠／攝影
和泰車積極響應日本豐田原廠的MaaS新策略，全新推出「yoxi 附駕型共享汽車」服務，積極布局共享交通市場。記者黃淑惠／攝影

全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，和泰車（2207）積極響應日本豐田原廠的MaaS新策略，全新推出「yoxi 附駕型共享汽車」服務，積極布局共享交通市場；和泰聯網總經理吳品璁表示，目前會員數為1萬人，但有信心在今年底，也就是1個半月的時間衝20萬人，全力朝向50萬會員數5千位司機的目標。

目前全台近10萬輛計程車中，有高達八成是TOYOTA品牌車，和泰車可說是最了解計程車司機需求的汽車代理商，因此，yoxi將整合和泰集團資源，從購車、貸款、保險到保修服務，以全方位的服務來滿足計程車司機需求；年底前入隊的首批隊員獨享三大保證，今年12月31日前每日趟次保障、終身免月租費，免負擔個人乘客行銷折扣。

和泰車從賣車、修車、租車、保險、車貸一條龍的提供各種「行」的需求及服務，這次切入車隊經營，更有備而來。吳品璁表示，推出才剛4天的時間，第1台加入的車主是LEXUS的車主，目前已經有1萬位會員加入，司機車輛為700人，今年正式發表後，會積極推動，全力衝會員數跟車輛數，推出相關的加入優惠，就是希望能吸引更多職業駕駛加入團隊，推估只要有5千位司機加入會員數達50萬，和泰聯網就可望損益兩平。

吳品璁進一步表示，yoxi推出是希望能跟同業間擴大合作，也會照顧到同業間的和諧，不會推出跳巢策略等，未來會積極進軍多元化叫車市場，爭取國內第三張派遣平台執照；Yoxi 將分成兩個體系營運，線上由和泰聯網負責平台、App、數據整合等，線下由和泰移動處理車輛、司機等事務，Yoxi 準備好用充足的銀彈把兩端都撐起來，搶攻「移動經濟」商機。

為增加車隊司機收益，yoxi 提供新加入司機免月租費、每日保證10趟和 4G 網路吃到飽 299 元等福利，預期能吸引不少司機靠行；另外，和泰藉由更全面的數位工具和系統，分析累積的數據資料庫來識別、推薦更加精準的乘車需求熱點區，以達到最佳的載客效益；此外，和泰也將投入行銷資源推廣yoxi，提高品牌知名度與乘客數，進而能吸引更多優秀司機入隊，提供顧客最佳乘車服務。

另外，也要為提供消費者移動過程能享受優質的乘車體驗，乘客叫車時能夠設定「不要交談」、「不放音樂」等偏好，提供五年內的新車、業界最高5,000萬乘客責任險及全新推出操作簡單方便的yoxi 叫車App，提供一鍵快速叫車，客製化個人乘車喜好設定，記錄每趟旅程等多項貼心功能。

和泰汽車於11月19日舉辦yoxi發表會。(左起和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理、吳品璁本部長)照片／和泰車提供
和泰汽車於11月19日舉辦yoxi發表會。(左起和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理、吳品璁本部長)照片／和泰車提供
和泰汽車yoxi乘車派遣服務正式上線。記者黃淑惠／攝影
和泰汽車yoxi乘車派遣服務正式上線。記者黃淑惠／攝影
yoxi提供消費者移動過程中優質的乘車體驗。記者黃淑惠／攝影
yoxi提供消費者移動過程中優質的乘車體驗。記者黃淑惠／攝影

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