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後疫情時代 廣越入主宏昌殺進拋棄式手術衣新市場

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

面對「後疫情時代」，羽絨衣代工大廠廣越（4438）積極布局新商機，最新宣布入主宏昌生醫科技，取得50%股權，切入拋棄式手術衣、滅菌與個人防護用品（PPE）等新市場，可望為公司明年營運挹注新動能。

廣越總經理吳朝筆表示，宏昌的前身欣意公司，為台灣最大的醫療器材公司之一，因為創立團隊意見分歧，後來自立門戶，宏昌主要生產中高階手術衣、鋪單、醫療組合包、滅菌與個人防護用品等，自己就有滅菌廠。

廣越與宏昌因為大陸廠都位在浙江的嘉興平湖，彼此是鄰居，因此結緣。在後疫情時代下，廣越除了原本的羽絨衣代工主業，希望能拓展到醫療相關市場；而面對美中貿易戰，原本以大陸為主要生產基地的宏昌，則希望借重廣越在越南投資的基礎與經驗，揮軍南向。雙方一拍即合。

此次廣越是投下1,477萬美元（約新台幣4.2億元），透過參與現金增資方式，取得宏昌50%股權，躍居最大股東；宏昌原團隊繼續掌握40%的股權，而另一國內不織布大廠也參與投資10%的股權，形成三方合作。

宏昌雖然才剛成立不久，但受惠疫情的需求帶動，今年營運已經是獲利狀態。展望將來，廣越看好歐美基於衛生及安全考量，已經有七成以上手術時都是採用拋棄式的手術衣。

但是在兩岸，大部分還是採可重覆使用的棉質手術衣，台灣使用拋棄式手術衣比例不到10%，大陸更是只有2%，未來隨著經濟發展與觀念改變，改採更衛生安全的拋棄式手術衣將是大勢所趨，未來需求可期，宏昌將來仍有很大的發展空間，這個趨勢不會因為疫情變化而有所改變。

由於廣越持股宏昌高達50%，具有控制力，接下來將以權益法方式認列合併報表，有望為廣越明年營運挹注新動能。

廣越主要代工生產羽絨衣，由於羽絨衣是外出穿，今年受到疫情影響，民眾減少出門，甚至不能出門，對於羽絨衣的需求暴減，廣越今年前三季稅後純益4.68億元，比去年同期慘遭腰斬，創公司成立以來首見衰退，換算每股純益4.53元。

展望明年，吳朝筆表示，首季還是會受到今年疫情的殘留影響，但是第2、3季以後，進入秋冬裝的生產出貨周期，公司營運將可望重回成長軌道。

廣越 手術

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