遠雄遊憩休閒事業再添新品牌 悅樂旅店瞄準五都拓點

繼遠雄悅來大飯店後，睽違19年遠雄遊憩休閒事業再拓全新飯店品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，首間悅樂旅店落腳花蓮，在今（19）日正式開幕。悅樂旅店標榜兼具飯店房型與背包客鋪位的輕奢華青旅，花蓮館平均房價估2500元，明年並計畫朝向高雄、台中、台南拓展。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生表示，希望創造一個有別於傳統飯店框架的品牌，融合永續環保的理念、共享空間的彈性、地方民宿的獨特在地體驗，讓悅樂旅店能成為新世代的場域。悅樂旅店客房內供應可重複使用的環保玻璃水瓶，同時還設計週末開放客廳與社區鄰居分享空間、夜間隨機舉辦不插電表演，甚至籌備一系列「店長帶你玩」活動，探索最在地的私房野溪溫泉、祕境溯溪等獨家行程。

花蓮悅樂旅店共有青春背包客房、陽光客房、活力客房、精采四人房及歡樂四人房5種房型，空間約5.6坪至8坪不等，分別提供雙人與四人的不同住宿選擇。陽光客房、活力客房、精采四人房分別搭配1中床、2小床及2中床，設計師在有限空間採用沉穩的粉光牆面，搭配藍色漆面及多彩的客房小物，玩味組合出令人心情怡然的舒適風格；最具特色的歡樂四人房，則藉由上下鋪的空間運用，打造創意的樓中樓設計，上層猶如孩子們的秘密基地、下層則是共聚的同歡中心。

此外，青春背包客房採用鋪位型式，共有4、5、6人不同鋪位組合，除房內規畫個人專屬的密碼置物櫃外，每個床位均設有遮簾、獨立可調式光源，還有多孔USB插座，可同時幫手機、筆電、行動電源等不同電子產品充電，滿足現代旅客多樣化3C使用需求。

花蓮悅樂旅店共有34間客房及30床舖位，平日最低740元起，規劃自動入住設備、全館免費WIFI、藍芽音響、共享廚房、書房、交誼互動大廳、自助洗衣房、空中花園、免費租借單車等特色服務，步行10分鐘可抵達東大門夜市等熱門景點。