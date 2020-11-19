寶成：營運逐漸回穩 12月全面取消無薪假

寶成（9904）宣布無薪假提前取消。寶成上午表示，由於營運逐漸回穩，台灣員工12月起取消無薪假，主要是從近月營收表現來看，營運已逐月回升。

寶成今年自6月開始一共實施兩階段的無薪假，第一階段，基層員工和產線同仁，一個月休4天無薪假，其餘同仁一個月休6天無薪假，第二階段是自9月開始，台灣員工一個月休6天的規定減為4天，海外台籍幹部則全面恢復正常上班，不再實施無薪假。而12月開始，寶成集團正式全面取消無薪假，回歸正常營運。

寶成今年受疫情影響，不僅放無薪假，也展開一波裁員計畫，包括大陸湖北廠裁員4,000人、越南平鎮廠也裁員2,700餘人，越南廠員工數由原來的6.1萬人減為5.8萬餘人，不過，人力調整在第3季也已告一段落，沒有進一步裁員計畫。

從營收表現來看，寶成10月合併營收229.3億元，月增8.7%、年減14.7%，公司營收在8月落底後，呈現逐月回升。