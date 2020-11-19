裕隆拚配息 最苦日子已過

裕隆去年認列大筆投資虧損與減資後，今年已連續三季獲利，再加上累計虧損的所得稅利益回沖，前三季每股稅後純益已達1.54元。裕隆說，若全年賺錢，明年有望配發股利，最痛苦的階段已過。

裕隆集團旗下三家公司裕隆、裕日車與中華車昨（18）日同步召開法說會，其中裕隆由副總經理李建輝主持，除了獲利能力改善外，大陸轉投資東風裕隆銷售公司的破產以及東風裕隆公司的後續處理都受到矚目。

裕隆集團昨日對今年台灣新車市場規模預估數，上修至44.3萬輛，較原預估數43.2萬輛增逾萬輛，但較和泰車預估的45萬輛保守。

此外新店裕隆城後來經設計變更，朝純商業區進行開發，改為地下三層，地上八層規劃，公司明確說明，未來不會在上面搭建住宅出售， 由於變更設計影響工程時間，裕隆再次將商場開幕時程由2022年第2季延至第4季。至於住宅區則仍在規劃中。

另外，裕隆指出，裕隆城的設計經過變更後，已朝純商業區建築形態開發，商場建物樓層規劃為為B3-8F，約4.3萬坪，B1-4F將出租誠品、7F-8F出租威秀，5F-6F保留另行招租，已於9月完成建造執照變更，待申請工期展延核准後，預期明年第3季取得使用執照、2022年第4季前商場開幕，開幕時點較原訂計畫再延後，主要是因變更設計使工程受到延宕。

裕隆第3季單季稅後純益約7.4億元，每股純益（EPS）0.74元，連續三個季度獲利，其中裕隆累積虧損使得裕隆如今的稅額可以抵減，有利於未來的股利分派。

在裕隆大量提列轉投資的損失之後，裕隆公司的業外風險已大幅降低。

未來裕隆公司主要的收入來源將以對裕日車、中華車與裕融的轉投資收益為主，再加上裕隆本身的營業利益，在不計其他費用的前提下，光是轉投資收益加本業的利潤可貢獻裕隆近40億元的獲利。

裕隆昨日法說會上，有法人提問東風裕隆銷售公司破產事宜，裕隆說，對東風裕隆銷售公司持股比重50%，此轉投資公司實際上從2018年起已無實質營運，目前在中國大陸車市的售後服務均由杭州納智捷提供，後續將依相關法律程序執行。

東風裕隆製造公司後續發展方向，須和合資股東協商，暫無明確答案。

東風裕隆製造公司經審視後，目前提列金額都足夠，對現金流與財務不會有影響。