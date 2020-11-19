全聯PX Pay 拚嗶進大眾運輸

全聯董事長林敏雄積極擴大電子支付領域，PX Pay要走出全聯，將成立公司負責外部的電子支付業務。全聯正向金管會送件申請，若順利通過，規劃搶進大眾運輸領域，使用PX Pay搭捷運、公車，也會拓展更多元的支付通路。

林敏雄表示，明年數位轉型與發展電商都是重中之重。實體店將開出500坪以上旗艦店，新店以有停車場為主，吸引消費者買更多。

林敏雄說，今年業績成長「超越原來目標很多」，且每家單店營業額都成長，整體營收將突破1,400億元，明年上看1,500億元，成長雙位數，預計展店50家。

林敏雄說，目前非現金支付占比已達50%，預計還會成長，PX Pay明年進行升級，因此明年的發展很關鍵。

全聯指出，PX Pay已是台灣前三大行動支付工具，僅次於Line pay和街口支付，但屬於封閉式支付工具，僅能在全聯支付。全聯總經理蔡篤昌說，全聯實體卡和App的會員數已達1,200萬，明年將讓PX Pay走出全聯，與大眾運輸業合作，如捷運、公車等，正在討論中。

蔡篤昌說，全聯單店業績成長，主要有三個關鍵，第一是商品結構改變，二是店型改變，三就是數位轉型，PX Pay推動成效顯著，明年可望吸引更多人使用。