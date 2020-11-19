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企業永續獎／中華電 CSR贏得肯定

經濟日報 / 記者黃晶琳/台北報導

中華電信昨（18）日獲得2020年台灣企業永續獎（TCSA）企業綜合績效獎「十大永續典範企業」、CSR報告書勇奪「服務業年度最佳報告」，以及「社會共融獎」、「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、及「氣候領袖獎」等六大卓越案例獎，成果豐碩。

中華電信董事長謝繼茂表示，致力發揮資通訊產業及技術優勢投入CSR課題，實踐企業公民承諾，秉持「永遠走在最前面」的精神，以ICT核心結合CSR，確立「數位經濟發動機、創新產業領航員、幸福價值守護者、綠色企業開拓者、社會價值引導員」五大永續支柱，與產業界共同實現永續發展目標，創造更多正面影響力。

謝繼茂強調，中華電信將至2030年前應實踐的CSR作為，有系統、有層次從目標設定、倡議規劃到行動方案的豐富內涵，完全呈現在CSR報告書中，才能勇奪年度最佳報告獎，這也說明中華電信推動CSR用心與決心。

謝繼茂說，隨著5G高速、低延遲、大連結時代來臨，相關應用將很廣泛，包括線上影音、雲端遊戲、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、智慧交通、智慧城市、智慧農業甚至文化科技等，中華電信除追求透過科技協助企業提升競爭力，還思考將5G科技適時適當應用在CSR作為中，實踐用科技協助高效解決社會問題目標。

展望未來，他強調，除仍一步一腳印、扎實推動各項CSR作為，也將以「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」自我期許，運用核心專業、技術、資源、能力與特色，協助解決社會問題，讓CSR的目標獲得具體實踐。

「台灣企業永續獎」是台灣永續能源研究基金會舉行，今年第13屆，中華電信表示，此次獲獎成果，在全體服務業中掄元，傲視全體服務業，顯示中華電信在公司治理、落實環境永續及戮力推動社會共融等各項CSR作為成果十分豐碩，廣獲外界肯定。

中華電信 5G

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