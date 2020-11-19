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企業永續獎／華航 連七年奪大獎

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

華航空日前獲道瓊永續指數DJSI全球航空業第三名肯定，昨（18）日再傳喜訊，獲頒2020年「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎（TCSA）」，其中華航是連續七年獲得「台灣企業永續獎」。

航空業受疫情影響，經營不易，華航持續推動永續經營，在經濟、環境和社會面努力達成企業使命。日前公布的道瓊永續指數（DJSI），華航不僅取得航空產業最高分，亦連續四年獲全球航空業第三名的佳績，更是台灣唯一連續五年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

而昨天公布的企業永續獎，華航蟬聯二年「全球企業永續獎」報告獎（Reporting），更七連霸獲得「台灣企業永續獎」，蔡英文總統並出席頒獎。

華航董事長謝世謙表示，華航獲得肯定要感謝全體員工共同努力，也期許華航朝永續目標邁進、精益求精。他說，「回饋社會、創造社會價值」是華航永續發展的重要承諾，並以發展「促進本土教育國際化發展」、「推升台灣在地品牌國際能見度」和「促進弱勢族群獲得社會平等機會」為三大社會永續發展策略。

華航表示，DJSI為全球第一個且具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，每年選拔各產業前10%的企業為標竿。華航在「供應鏈管理、品牌管理、環境報告、環境政策與管理系統、氣候策略、社會報告、人權、企業公民與慈善公益」等八個項目獲評航空產業最高分。

台灣企業永續獎方面，華航獲得運輸業白金獎、卓越案例社會共融獎、氣候領袖獎等項目的肯定，自參與各獎項類別以來，每年都獲評佳績。

華航是台灣航空業環境管理涵蓋率最高、具最健全企業環境暨能源風險管理機制的航空公司，將持續承擔社會責任與社會共好，投入愛心救援、關懷弱勢、教育扎根及扮演體育推手，未來將履行企業永續發展的理念，謹守「用飛行與你我創造更多美好」使命及「成為台灣首選航空公司」的願景。

華航 航空業

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